L’idea di rimodernare la propria casa con gli stessi mobili vecchi è geniale. Perché invece di gettare ciò che è vecchio e rovinato possiamo usarlo per creare nuovi e originali mobili. Non per niente il riciclo viene considerato un’arte di grande convenienza. Riciclando e rinnovando si risparmiano parecchi soldi, oltre a fare un grande favore al mondo.

In questo articolo si svelano alcuni modi geniali per trasformare vecchi cassetti di comò o armadi. Non è strettamente necessario averne di inutilizzati in casa, i negozi di mobili usati e gli antiquari ne hanno da regalare. Ecco come risparmiamo sul mobilio da giardino e per la casa riciclando in modo pratico vecchi cassetti in 3 idee fantastiche ed eleganti.

Mensole verticali per ordinare qualsiasi cosa

Iniziamo con un’idea di utilizzo basilare ma che ha un grande effetto decorativo. Creeremo una mensola da parete. Pensiamo che se il cassetto non è già munito di manopole o queste non ci piacciono, possiamo trovarne di originali e di tantissime forme. Le manopole sono un particolare importantissimo per rendere originale il nostro cassetto.

Per cominciare bisogna scegliere di che colore sarà la mensola e scartavetrarla prima di ridipingerla. Scegliamo in base ai colori della stanza e dei mobili dove abbiamo deciso di posizionare la mensola. Usiamo la creatività e, se il cassetto ha già dei particolari interessanti, sfruttiamoli per renderlo unico. Dopo averlo ridipinto, avvitiamo le nuove manopole.

Per appenderlo, la parte posteriore dovrà essere munita di due ganci abbastanza resistenti. Ricordiamo che conterrà altri oggetti. Facciamoci consigliare dal negozio fai-da-te. La nostra mensola sarà subito pronta per essere usata.

Per il nostro giardino delle fioriere davvero speciali

Anche per il giardino o il nostro orto cittadino i cassetti vecchi risultano ideali per contenere piante e ortaggi. Possiamo usarne di varie misure e adattarli al tipo di piante che vogliamo che contengano. Si possono usare i cassetti piccoli per piante grasse o bonsai. Mentre quelli più grandi e profondi si possono sfruttare anche per creare un piccolo orto.

Non bisognerà fare molto col cassetto, se non scartavetralo su tutta la superficie, trattarlo con resina antipioggia e dipingere l’esterno. In più potrebbe essere una buona idea foderarlo con del tessuto non tessuto adatto per il giardinaggio. Se possibile creiamo 3 o 4 fori sul fondo per permettere all’acqua di defluire. Non rimane che scegliere le piante e restare a guardare i nostri ospiti sbalordirsi.

Creare un mobile sparecchia-tavola con un vecchio cassetto è molto semplice. Bisognerà scartavetrare il legno interno ed esterno, dipingerlo e munirlo di manopole carine. La parte più difficile è creare i piedi del tavolino. Anche questi possiamo trovarli da antiquari o negozi dell’usato. Se li prendiamo uno diverso dall’altro l’effetto sarà ancora più creativo. Usiamo dei semplici tasselli per unirli al cassetto. Ecco scoperto come risparmiamo sul mobilio da giardino e per la casa riciclando in modo pratico vecchi cassetti in 3 idee fantastiche ed eleganti.