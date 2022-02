Risparmiamo soldi sugli acquisti che riguardano gli smartphone con il fai da te perché queste idee sono assolutamente geniali

Dell’importanza del cellulare ne abbiamo parlato tante volte. Ormai, non riusciamo a stare senza. In effetti, il cellulare non è più come una volta. Lo smartphone, infatti, è come un piccolo computer portatile, che permette di fare tantissime cose. Forse, anche più del pc.

Vi sono tantissimi modelli, ognuno con le proprie caratteristiche. Tocca a noi scegliere il migliore in base alle nostre esigenze. Per questo motivo, ecco quali soddisferebbero il rapporto qualità prezzo e, invece, quelli che andrebbero evitati secondo un’indagine.

In linea generale, non dovremmo risparmiare sulla scelta del cellulare perché, a volte, un prezzo molto conveniente potrebbe essere sinonimo di scarsa qualità. Risparmiamo soldi, piuttosto, sugli acquisti che riguardano gli smartphone in generale. Come, per esempio, sulle cover.

Le cover sono importanti, perché proteggono lo smartphone da eventuali urti. Le cover possono essere “a portafoglio” o normali. Le prime riparerebbero maggiormente lo smartphone da cadute, limitando eventuali danni. Anche le seconde potrebbero limitarli, in base al materiale e allo spessore.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le cover vengono acquistate per abbellire lo smartphone, da un punto di vista prettamente estetico. Scegliamo le cover personalizzate o quelle che più si avvicinano al nostro essere. Ma invece di acquistarle, perché non le creiamo con il fai da te?

Alcune idee

Possiamo creare cover personalizzate utilizzando sia quelle “a portafoglio” che quelle normali. Dunque, la base è una delle due, a scelta. Iniziamo dalla cover normale, che può essere trasparente o colorata. Solitamente, acquistando uno smartphone di ultima generazione, la troviamo all’interno della scatola, in omaggio.

Dunque, la prima idea prevede la personalizzazione della cover attraverso l’utilizzo della colla a caldo colorata. Ebbene sì, non serve solo ad attaccare gli oggetti ma anche a creare delle bellissime decorazioni. Possiamo realizzare una base, aspettare che si asciughi e, con la colla a caldo normale, attaccare altre decorazioni. Per esempio, usare una colla rosa come base e attaccare dei glitter o paillettes.

Un’altra idea prevede la realizzazione di un disegno su un foglio di gomma da attaccare alla cover. In questo caso, possiamo disegnare quello che vogliamo, come un gatto, un cane, un fenicottero, una scritta, il proprio nome e così via.

Risparmiamo soldi sugli acquisti che riguardano gli smartphone con il fai da te perché queste idee sono assolutamente geniali

Un’ultima idea può essere quella di mettere dell’argilla polimerica all’interno di una siringa, ovviamente senza ago, e creare delle onde sulla cover trasparente. Aspettiamo che sia asciutta e possiamo attaccare altre piccole decorazioni, per completare l’opera.

In realtà, le idee possono essere infinite perché dipendono dalla nostra fantasia e dalla nostra creatività. Grazie al fai da te, infatti, possiamo realizzare tutte le idee che abbiamo. Consigliamo di guardare qualche tutorial su YouTube, per vedere anche la manualità. Chiaramente, bisogna fare molta attenzione, per cui consigliamo di allontanare il cellulare dal piano di lavoro.

