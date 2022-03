I piatti della tradizione sono buonissimi, ma a volte il modo in cui li prepariamo non è propriamente in linea con la nostra dieta. Besciamella, panna e burro sono alla base di tantissimi primi piatti della nostra cultura culinaria. Se vogliamo cucinarli come facevano le nostre nonne non possiamo farne a meno.

Però, a volte, possiamo ottenere un risultato squisito e perfettamente paragonabile a quello originale limitando grassi e calorie. Basta adattare un po’ la ricetta, cambiando qualche ingrediente e lesinando sul superfluo. Oggi vediamo come preparare un risotto perfetto senza bisogno di burro. Così il piatto risulterà molto più leggero e digeribile, ma delizierà comunque tutti i commensali.

Risotto cremoso e squisito anche senza burro grazie a questo metodo valido per ogni ricetta

Molti credono che il burro sia un ingrediente essenziale per mantecare il risotto. Che solo grazie al burro raggiungeremo il giusto livello di cremosità. La verità è che non è così. Possiamo mantecare il risotto anche senza utilizzare il burro, seguendo il metodo che riportiamo di seguito.

Prendiamo come esempio la preparazione del risotto allo zafferano. Per prepararlo abbiamo bisogno di:

320 grammi di riso carnaroli o arborio;

150 grammi id parmigiano grattugiato;

una bustina di zafferano;

mezzo scalogno;

del brodo vegetale;

due bicchieri di vino bianco;

olio extravergine di oliva;

sale quanto basta.

Le dosi sono calibrate per 4 porzioni di risotto.

Di seguito vediamo come prepararlo ottenendo un piatto cremoso e leggero, senza aggiungere nemmeno una noce di burro.

Mantecare senza burro è possibile grazie al parmigiano

Partiamo tagliando lo scalogno a fettine e poi a quadratini. Facciamolo soffriggere in una pentola antiaderente con l’olio extravergine di oliva. Quando lo scalogno sarà appena dorato, aggiungiamo il riso e lasciamolo tostare a fiamma vivace per circa un minuto. A questo punto aggiungiamo i due bicchieri di vino bianco, dopodiché abbassiamo la fiamma.

Nel mentre, dobbiamo preparare il brodo vegetale. Aggiungiamo il brodo vegetale a poco a poco nella pentola con il riso. Il riso assorbirà lentamente il brodo e noi dovremo avere cura di aggiungerne sempre un po’.

Dopo circa 20 minuti di cottura, il riso dovrà risultare leggermente liquido, ma non cremoso. A questo punto, aggiungiamo lo zafferano. Poi, spegniamo il fuoco e versiamo tutto il parmigiano. Mescoliamo energicamente. Il parmigiano renderò il risotto cremoso e squisito anche senza burro. La stessa preparazione funziona per qualunque tipologia di risotto.

Lettura consigliata

Niente uova né burro in questa lasagna vegetariana leggera e veloce che stupirà i nostri ospiti.