Risotto con le melanzane, come lo faceva la nonna. Una ricetta sorprendente 

La ricetta del risotto con le melanzane è un piatto italiano che sorprende per il gusto. Lo si può fare come lo faceva la nonna, leggero o più nutriente. Una ricetta tutta da provare.

Si tratta di un risotto che costerà solo pochi euro, in compenso è buono e di semplice esecuzione. Semplice però non significa senza gusto, al contrario è saporito. Un piatto tipico delle nostre nonne che abbinavano magistralmente semplicità e sapore.

Risotto, tipico dell’Italia

Il riso fa parte della cultura italiana allo stesso modo che la pasta. E sono gli Italiani che hanno inventato questo modo particolare di cuocerlo, ovvero il risotto. Nelle altre aree del Mondo, dove l’alimento principale è il riso, la cucina preferisce cuocerlo in altro modo. Se il risotto, infatti, mischia gli ingredienti in cottura, in altre culture il riso si cuoce in bianco e senza sale. Si unisce poi nel cucchiaio, di volta in volta, insieme alla pietanza o al condimento preparato a parte.

Anche la pasta si cuoce a parte dalla pietanza. Se cucino la pasta coi fagioli, prima cuocio la pasta e la scolo e solo dopo la unisco ai fagioli cotti a parte. Anche se è vero che per certe pietanze, le nostre nonne la cucinavano insieme. Ad esempio, la pasta fresca si cuoceva direttamente nel sugo di pomodoro in cui finiva anche dell’amido della pasta, che faceva da addensante.

Risotto con le melanzane: la ricetta

In Molise il risotto con le melanzane è una vera specialità. In questa terra che di pasta se ne intende, preparavano anche i cavatelli, gli gnocchi, le fettuccine e i “bucnott”, dei dolcetti locali. Il risotto con le melanzane nasce in questa cultura semplice e contadina.

La prima cosa da fare per il nostro risotto è preparare le melanzane. Si segue la procedura delle melanzane a funghetti. Dopo averle tagliate opportunamente si lasciano in acqua e sale per circa un’ora.

Per il risotto possiamo scegliere indifferentemente o il riso bianco oppure integrale. L’integrale ha bisogno di una cottura più lunga rispetto al riso bianco. Il riso bianco verrà lavato prima per togliere l’amido e anche per pulirlo un po’.

Intanto togliamo le melanzane dall’acqua e le premiamo tra le mani, per far uscire l’amaro. Poi le asciughiamo in un canovaccio pulito. Prepariamo un soffritto di cipolla e aggiungiamo le melanzane. A questo si aggiunge il riso che cominciamo a girare e tirare con del brodo vegetale preparato in precedenza. Aggiungiamo di volta in volta il brodo man mano che viene assorbito.

Un segreto per migliorare il piatto

Una volta che il risotto è cotto lo si lascia in pentola in modo che possa prendere più sapore. Fin qui è la ricetta leggera, ma una tradizione vuole anche che a questo punto si aggiunga un uovo in pentola, senza guscio, naturalmente. Si mischia velocemente con un mestolo di legno in modo che possa diffondersi in tutto il risotto. L’uovo si cuocerà grazie al calore del risotto e lo renderà molto più gustoso. Un piccolo segreto delle nonne per ottenere un risotto semplice e saporito.

