Le cozze sono uno di quei molluschi che, come nominato, dà subito l’idea dei pranzi al mare e di infinite passeggiate sulla spiaggia. Questo risotto alle cozze, per un primo fantastico, è un modo per esaltare il gusto deciso delle cozze con quello più delicato del riso. La preparazione del riso è semplicissima e può essere preparato per una cena importante o un pranzo raffinato. La presenza dei peperoni nella ricetta dà un tono maggiore al piatto e lo rende davvero unico nel suo genere. Vediamo come si prepara un risotto alle cozze, per un primo fantastico.

Ingredienti

300 gr di riso;

1,5 kg di cozze;

4 peperoni di vari colori;

1 cipolla;

2 spicchi d’aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 bustina di zafferano;

800 ml di brodo vegetale;

1 bicchiere di vino bianco secco;

olio d’oliva;

sale.

Risotto alle cozze, per un primo fantastico

Preparare innanzitutto le cozze. Prendere un tegame e mettervi le cozze con il vino bianco, l’aglio tritato e il prezzemolo. Far andare il tegame a fiamma vivace. Man mano che le cozze si schiudono, prenderle e togliere l’interno dalla valva. Fare attenzione a tenerne qualcuna intera da parte, per decorazione. Filtrare il liquido di cottura e metterlo da parte. Scottare sul fuoco i peperoni, spellarli e tagliarli quindi a falde.

Far ammorbidire la cipolla tritata con qualche cucchiaio d’olio, unirvi quindi i peperoni e il riso, mescolando bene. Bagnare il riso col liquido di cottura delle cozze e lasciare evaporare il tutto. Aggiungere quindi il brodo vegetale caldo, un mestolo alla volta. Quando la cottura sarà quasi ultimata, aggiungere lo zafferano sciolto nel brodo.

Tritare quindi 2\3 delle cozze e unirle al riso.

Prendere quindi un piatto fondo, adagiarvi il riso cotto e decorarlo con alcune cozze intere, coi gusci delle cozze e con ciuffetti di prezzemolo ancora intero. Il nostro risotto alle cozze è dunque pronto per essere servito.