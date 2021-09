Forse tra tutte le leccornie che l’autunno mette a disposizione, la zucca è l’ortaggio più rappresentativo. Ne esistono moltissime varietà ma ognuna di esse, oltre ad un gusto eccezionale, presenta grandi quantitativi di vitamina A e C. Infatti, questo ortaggio amico di cuore e ossa è prezioso anche nella prevenzione tumorale. Dunque, dati gli insindacabili effetti benefici della zucca, perché non sfruttare questo ortaggio per una ricetta da leccarsi i baffi? Bastano poche mosse, infatti, per realizzare un risotto alla zucca cremoso ed avvolgente con questi piccoli trucchetti da chef.

Ingredienti e preparazione

Per questa semplice ricetta avremo bisogno di:

Zucca;

Riso;

Scalogno;

Burro;

Brodo vegetale;

Parmigiano;

Erbe aromatiche (a scelta tra rosmarino, salvia o timo).

Se non ne abbiamo già a disposizione, dovremo necessariamente fare del brodo vegetale, evitando il “dado” pieno di glutammato. Saranno sufficienti sedano, carota e cipolla da bollire per circa un’ora per ottenere un ottimo brodo. Mentre il brodo è in ebollizione, mettiamo in forno delle fette di zucca con sale, olio e due spicchi di aglio a 180° per poi frullarle in crema. Tritiamo finemente lo scalogno che metteremo in una pentola dai bordi alti a soffriggere leggermente. Aggiungiamo il riso facendolo tostare qualche minuto, favorendo la traspirazione del chicco e aumentandone la capacità di rilasciare amido.

Risotto alla zucca cremoso ed avvolgente con questi piccoli trucchetti da chef

Dopo qualche minuto di tostatura possiamo cominciare a sfumare con il brodo vegetale fatto in precedenza. Importantissimo è che il brodo sia sempre in ebollizione per assicurare un’ottima cottura del riso, che dovrà cuocere sempre su fiamma alta. Mescolando costantemente, continuiamo a cuocere il riso fino a ¾ di cottura per poi aggiungere la crema si zucca. Questo consentirà al condimento di entrare direttamente dentro i chicchi di riso e non rimanere solo in superficie. Terminiamo la cottura aggiungendo il brodo necessario e, una volta cotto il riso, leviamo dal fuoco per l’ultima fase di mantecatura. Mettiamo nel riso dei cubetti di burro freddi di freezer, che renderanno il risotto cremoso ed avvolgente, e uniamo il parmigiano. Importantissimo è che questi passaggi vengano fatti a fiamma spenta.

Impiattamento

Quando ci renderemo conto che il risotto è cotto e perfettamente legato, ossia “all’onda” possiamo impiattare e guarnire con l’erba aromatica che preferiamo. Timo, salvia o rosmarino stanno tutte molto bene con la zucca ed aiuteranno a dare profondità e profumo al piatto.

Approfondimento

