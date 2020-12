Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I risotti sono un must della stagione fredda. Il calore del piatto e il loro gusto irresistibile ne fanno un piatto versatile e di facile preparazione. Il risotto alla crescenza, un primo cremoso, è una variante gustosa del classico risotto e può essere preparato con molta facilità.

La presenza del formaggio dona al piatto una consistenza filante che saprà conquistare gli ospiti a cena.

Il risotto alla crescenza è un’ottima occasione per unire un formaggio gustoso come la crescenza al riso e renderlo un primo piatto da leccarsi i baffi.

Vediamo insieme come si prepara il risotto alla crescenza.

Ingredienti

250 gr di riso;

200 gr di crescenza;

1 carota;

1 porro;

paprika;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

1 litro di brodo vegetale;

un bicchierino di vodka;

1 limone non trattato;

1 cipolla;

liquirizia in scaglie;

20 gr di burro;

olio d’oliva;

sale.

Risotto alla crescenza, un primo cremoso

Pulire attentamente il porro e tagliarne via la parte bianca a strisce molto larghe. Far saltare il porro con l’olio in una padella per qualche minuto, poi metterlo da parte. Ne avremo bisogno più tardi per la decorazione.

Ora tritare bene la cipolla e la carota e farle rosolare insieme in una casseruola con 3 cucchiai di olio e 10 gr di burro. Quando il tutto sarà dorato, aggiungere il riso e lasciare insaporire per qualche minuto. Aggiungere quindi la vodka, farla evaporare e bagnare col succo del limone.

Far cuocere il riso allungando la preparazione col brodo caldo. Aggiungere quindi la scorza del limone, la crescenza a pezzetti e il prezzemolo. Continuare a far cuocere finché la crescenza non si sarà sciolta perfettamente. Spegnere il fuoco, unirvi il resto del burro e far mantecare bene il tutto.

Prima di portare in tavola, decorare il piatto col porro, la liquirizia a tocchetti e una spolverizzata di paprika piccante o dolce a seconda dei gusti degli ospiti.