Il risotto è forse uno dei piatti più buoni e conosciuti nella cucina italiana. Non sono molti però a rendersi conto che questa ricetta apparentemente semplice, nasconde invece tante insidie e possibilità di errori. Ecco allora come cucinare risotti sempre al dente e saporiti con questi trucchi professionali per non sbagliarne mai uno.

Alcuni errori da evitare

Durante la preparazione del risotto non è per nulla difficile sbagliare, compromettendo così il gusto e la consistenza del nostro piatto. Esistono infatti vari errori possibili che partono già dalla scelta del tipo di riso. Dovremmo allora sceglierne uno con eccellente tenuta di cottura e che mantenga per bene la consistenza anche quando non consumato immediatamente. Due esempi potrebbero allora essere il riso il Carnaroli e l’Arborio, due tipologie di riso ben conosciute sia in Italia che all’estero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La cottura poi sarà un passo importantissimo, infatti, dal momento della tostatura dovremmo calcolare circa tra i 18 e i 20 minuti.

Per quanto riguarda il brodo, invece, si sconsiglia vivamente di utilizzare il dado ma invece è sempre un’ottima idea riciclare scarti di carne e verdure. Rimane poi anche doveroso ricordarci che è un errore quello di versare il brodo tutto in una volta. Aggiungendolo cucchiaio per cucchiaio si permette al riso di lessare a dovere, assorbendo il brodo gradualmente e rilasciando per bene gli amidi. Tutti fattori importantissimi che renderanno il nostro risotto cremoso e compatto al punto giusto.

Per finire, un altro errore è anche quello di servirlo senza dargli il tempo di riposare: una volta finita la mantecatura il risotto va lasciato da parte almeno 5 minuti, giusto il tempo di preparare i piatti, per farlo insaporire bene.

Risotti sempre al dente e saporiti con questi trucchi professionali per non sbagliarne mai uno

Proprio come abbiamo già detto, per fare un grande risotto, avremo bisogno di un brodo di qualità: il trucco è sempre quello di farlo da soli usando le migliori verdure di stagione a disposizione, evitando però sempre pomodori, peperoni, finocchi e melanzane. Per farne uno davvero limpido e gustoso consigliamo di riempire una pentola d’acqua fredda, riempirla delle verdure scelte e farle bollire per 10 minuti. Dopo 10 minuti, le verdure avranno dato tutto quello che potevano dare e dovremo toglierle immediatamente. Passato questo tempo, infatti, il brodo tende ad intorbidirsi e a perdere l’aroma e il gusto delle verdure scelte.

Un altro trucco importante sarà anche poi ricordarsi di tostare sempre il riso a secco. Quando si utilizzano olio, soffritto o burro sono proprio questi a bruciarsi al posto del chicco di riso. Dovremmo invece farlo tostare fino a che non sarà diventato bello bianco e, solo a quel punto, potremo iniziare a condirlo.

Approfondimento

In pochi conoscono questo trucco geniale per sgusciare un uovo sodo in due secondi