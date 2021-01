Il riso è diffuso in tutto il mondo e viene consumato da tutte le popolazioni del mondo. In Medio Oriente, il riso va a sostituire il pane nell’accompagnamento della carne e viene consumato in bianco molto spesso, come avviene anche nella cucina asiatica.

Eppure, alcuni piatti del Medio Oriente sono degli ottimi primi ricchi di gusto. Un esempio è questo riso speziato come in Medio Oriente.

Questo riso particolare è diffusissimo nell’area dell’Iran e dell’Iraq e si prepara come piatto unico nei giorni di festa, magari accompagnato a un kebab di carne.

Ingredienti

350 gr di riso basmati;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

40 gr di uva sultanina;

20 gr di mandorle senza guscio;

5 semi di cardamomo;

1 stecca di cannella di 4 cm;

peperoncino in polvere;

4 chiodi di garofano;

1\2 cucchiaino di zafferano;

60 gr di burro chiarificato;

sale.

Riso speziato come in Medio Oriente

Cominciamo la nostra preparazione con lavare il riso, lasciandolo in ammollo per 3 ore in acqua molto fredda. A parte, facciamo rinvenire l’uvetta in acqua fredda, quindi scoliamola e strizziamola.

In una padella, mettiamoci una noce di burro chiarificato e versiamoci l’uvetta, facendola dorare. In un’altra casseruola, facciamo rosolare nel burro la cipolla e l’aglio sbucciati e tritati; dopo questo passaggio, aggiungiamo i semi di cardamomo, la cannella spezzettata, il peperoncino, i chiodi di garofano e facciamo cuocere per due minuti circa, continuando a mescolare. A questo punto possiamo unire il riso strizzato e asciugato e, passati 5 minuti, aggiungiamo lo zafferano sciolto in un dito d’acqua.

Versiamo sul riso una quantità d’acqua corrispondente al doppio del volume del riso, portiamola a ebollizione, saliamo, copriamo e facciamo cuocere il nostro riso a fuoco bassissimo, finché l’acqua non risulterà completamente dal riso. Per permettere l’assorbimento ci vogliono circa 20 minuti.

Quando sarà passato questo tempo, uniamo al riso l’uvetta e le mandorle e serviamo ben caldo.