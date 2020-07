Rischio ribasso per un titolo azionario del Ftse Mib

Dopo anni di discese in Borsa, il rischio ribasso per Tenaris non è del tutto scongiurato, ma è una minaccia che continua a pendere sulla testa dei suoi azionisti.

Dal punto di vista dei fondamentali (PE, PEG, PB e fair value) il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato. Se, però, si guarda al giudizio degli analisti le cose cambiano completamente. Il prezzo obiettivo medio degli analisti, infatti, è 7,28€ con un potenziale di apprezzamento del 25% circa. Il consenso medio, invece, è Overweight.

Il rischio ribasso, però, diventa apprezzabilmente più importante se si studiano i grafici mediamente l’analisi grafica e previsionale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Tenaris

Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 7 luglio in ribasso del 1,71%% rispetto della seduta precedente a quota 6,458€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso su questo time frame è ribassista, ma le ultime sedute hanno mostrato una certa resistenza nel volere proseguire lungo la strada tracciata al ribasso. Da questo punto di vista diventa decisivo cosa accadrà in prossimità del livello in area 5,9224€. La rottura al rialzo di questa resistenza, infatti, aprirebbe le porte a una ripresa del rialzo con obiettivo il superamento dei massimi annuali. In caso contrario le quotazioni si dirigerebbero verso il I° obiettivo di prezzo in area 5,5216€ la cui rottura in chiusura di giornata farebbe ulteriormente accelerare al ribasso verso area 4,4774€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 3,4379€.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista ed è supportata dal segnale di BottomHunter. Le quotazioni, però, si trovano in prossimità di un livello molto critico. Come si vede dal grafico, infatti, il supporto in area 3,69€ (I° obiettivo di prezzo) sta frenando la discesa da ormai moltissime settimane. Si avvicina sempre più, quindi, il giorno del giudizio.

Una chiusura settimanale inferiore a 5,69€ farebbe precipitare al ribasso le quotazioni che andrebbero ad aggiornare i minimi annuali.. In caso di tenuta, invece, i prezzi potrebbero decollare verso gli obiettivi indicati in figura con un potenziale rialzista di oltre il 50%.

Approfondimento

