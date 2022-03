Hacker e truffatori sono sempre in agguato e cercano di mettere a rischio la nostra privacy e i nostri risparmi. Già diverse volte abbiamo cercato di mettere in guardia i cittadini sui rischi di truffa arrecati tramite email, messaggi e comunicazioni false. Oggi torniamo sull’argomento per segnalare un nuovo stratagemma escogitato dai pirati informatici contro i risparmiatori.

Si tratta a tutti gli effetti di un tentativo di phishing perpetrato ai danni dei possessori di una carta prepagata Postepay. Per essere caduti nella trappola, molti cittadini hanno già perso cospicue somme di denaro. Vediamo come riconoscere la truffa e scampare il pericolo.

Rischio di perdere i soldi sul conto per i possessori di questa carta prepagata che devono prestare attenzione a una nuova truffa

Ormai gli hacker possono dirsi pienamente esperti nell’arte subdola del phishing, la truffa informatica più diffusa nel web. Il phishing consiste nell’invio di comunicazioni false ai cittadini, indotti ad aprire link pericolosi dal fatto che i truffatori si spacciano per Enti affidabili. Dunque, meglio fare attenzione a tutte le comunicazioni sospette che arrivano da sedicenti banche, istituti previdenziali, Agenzia delle Entrate.

L’ultima trovata dei malintenzionati del web è quella di fingersi le Poste Italiane e inviare comunicazioni di falsi accrediti ai possessori di una Postepay. Sono già molti i tentativi di truffa segnalati, avvenuti attraverso finte comunicazioni di accrediti sino a 1.000 euro. Tali comunicazioni, che arrivano via email o via messaggio, contengono link che, una volta aperti, mettono a repentaglio alcune informazioni personali del risparmiatore.

Come riconoscere e tutelarsi dalla truffa

Email e messaggi truffaldini hanno spesso come oggetto “Movimento in entrata sul tuo conto” e consigliano di accedere al link allegato per saperne di più. Se il malcapitato cade nel tranello e clicca sul link, potrebbe dar modo agli hacker di accedere a dati sensibili, come le credenziali dell’homebanking. Per il risparmiatore, ne consegue il rischio di perdere i soldi sul conto della carta prepagata.

Per scongiurare i rischi, la prima cosa da fare è leggere attentamente il testo della email, che spesso contiene inesattezze grammaticali o concettuali. Inoltre, è possibile controllare l’affidabilità del link sostando su di esso con il cursore, che rivelerà il vero indirizzo (inaffidabile) di destinazione. Al momento, tutti i possessori di carta Postepay che ricevono strane comunicazioni farebbero meglio a contattare direttamente il servizio assistenza di Poste Italiane.

Lettura consigliata

Anche se sembra l’innocente messaggio WhatsApp di un amico è una nuova truffa per rubare i dati della nostra carta di credito