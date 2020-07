Rischio crollo per i mercati americani. Le attese per la prossima settimana

Rischio crollo per i mercati americani?

Nonostante l’euforia che ogni tanto s’impadronisce dei mercati azionari, il quadro generale peggiora sempre più e lo fa in maniera subdola. Ogni tanto, infatti, assistiamo a 1 o 2 sedute al rialzo che servono ad allentare la tensione, ma poi i mercati mancano sistematicamente gli appuntamenti importanti.

Rimane sempre vivo, quindi, il rischio crollo per i mercati azionari americani che come scritto la settimana scorsa (Gli indici americani pronti a rompere al ribasso i minimi di marzo. Decisiva sarà la chiusura di giugno) potrebbero andare ad aggiornare i minimi annuali.

Andiamo, però, per gradi, individuando i livelli chiave sui differenti time-frame del Dow Jones (clicca qui per le quotazioni).

Time-frame giornaliero: analisi grafica e previsionale sul Dow Jones

Sul time-frame giornaliero è in corso una proiezione rialzista che stenta a raggiungere il suo I° obiettivo di prezzo in area 26.727. Anche l’ultima seduta prima della pausa della Festività del 4 luglio, infatti, non è riuscita ad avere ragione dell’ultima resistenza in area 26.068 prima dell’obiettivo rialzista. Le prime sedute prima di settimana prossima, quindi, saranno decisive per capire il futuro del Down Jones.

Chiusure giornaliere inferiori a 25,654 farebbero invertire al ribasso la tendenza di breve. Nel caso in cui, invece, la tendenza dovesse proseguire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time-frame settimanale: analisi grafica e previsionale sul Dow Jones

Nubi all’orizzonte sul time-frame settimanale. Per la quinta settimana consecutiva, infatti, le quotazioni non riescono ad avere ragione della resistenza in area 26.045.Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché i possa assistere a una nuova gamba ribassista che vada ad aggiornare i minimi annuali.

Time-frame mensile: analisi grafica e previsionale sul Dow Jones

Come dicevamo all’inizio dell’articolo le quotazioni stanno mancando tutti gli appuntamenti importanti. Ad esempio la chiusura di giugno non è stata in grado di rompere al rialzo la forte resistenza in area 26.109. Qualora anche il mese di luglio dovesse fallire nell’impresa aumenterebbero a dismisura le probabilità per un ritorno verso i minimi annuali. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura mensile inferiore a 23.200.

Conclusione

Non farsi distrarre dagli exploit giornalieri. Fino ad ora, infatti, il mercato ha sempre fallito gli appuntamenti importanti che avrebbero fatto invertire al rialzo la tendenza di lungo periodo in maniera definitiva.