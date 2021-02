Dopo un lungo periodo di supremazia, il rischio crollo dell’euro nei confronti del dollaro è dietro l’angolo. Come vedremo, infatti, si stanno creando le condizioni per un’inversione dei rapporti di forza tra il biglietto verde e la valuta europea. In un precedente articolo abbiamo scritto di come l’euro sia la valuta su cui puntare per il 2021, ma questo non vuol dire che non ci possano essere periodo di debolezza. L’unico modo per non restare schiacciati dalle perdite è monitorare con attenzione i livelli chiave oltre i quali si hanno inversioni di tendenza.

Rischio crollo dell’euro nei confronti del dollaro: settimana prossima sarà decisiva. I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il 5 febbraio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,2048 in rialzo dello 0,68% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un ribasso dello 0,72%.

La settimana che si è appena conclusa è stata abbastanza dura per l’euro che è arrivato a perdere fino all’1,5% nei confronti del dollaro prima di dimezzare le perdite.

Adesso la domanda è: questo recupero è un segnale di forza oppure è un semplice rimbalzo del gatto morto?

Se ci focalizziamo sul giornaliero, l’ultima seduta della settimana è stata molto importante in quanto ha segnato una svolta rialzista di breve che potrebbe portare le quotazioni fino in area 1,2086 (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, le quotazioni potrebbero salire fino agli altri obiettivi indicati in figura (1,2223 prima e 1,236 poi).

Sul mensile, anche se siamo solo all’inizio del mese, al momento non si intravedono pericoli. Sul settimanale, invece, la chiusura del 5 febbraio non è stata molto bella in quanto inferiore al supporto in arear 1,2068. Inoltre è scattato un segnale di vendita dello Swing Indicator. Visto, però, il quadro generale, potrebbe trattarsi di un falso segnale ribassista. Per questo motivo la chiusura di settimana prossima potrebbe avere un impatto molto importante sul futuro di medio/lungo periodo dl cross euro dollaro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile