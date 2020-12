Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Rischiare il 4% per guadagnare il 160%, questo è il potenziale di Iniziative Bresciane secondo l’analisi grafica e previsionale. Si sono, infatti, create le condizioni affinché il titolo possa partire prepotentemente al rialzo.

Che le azioni di Iniziative Bresciane possano dare grandi soddisfazioni ai propri azionisti, però, non è soltanto frutto dell’analisi grafica. Anche i fondamentali, infatti, spingono nella stessa direzione.

Ad esempio, il rapporto prezzo/utile per il titolo è poco più della metà rispetto a quello del settore di riferimento. Ciò vuol dire che per allinearsi alla media del settore le quotazioni di Iniziative Bresciane potrebbero ancora raddoppiare, a parità di utili. La stessa conclusione si raggiunge utilizzando l’indicatore Price to Book ratio.

Secondo l’unico analisti che copre il titolo, invece, il prezzo obiettivo è in linea con le attuali quotazioni e il giudizio è improntato alla prudenza essendo Hold.

Rischiare il 4% per guadagnare il 160%, questo è il potenziale di Iniziative Bresciane. Queste sono le indicazioni dell’analisi grafica

Iniziative Bresciane (MIL:IB) ha chiuso la seduta del 7 dicembre invariato rispetto alla seduta precedente, a quota 16,6 euro.

Da un’analisi combinata del time frame settimanale e di quello mensile si arriva alla conclusione che rischiare il 4% per guadagnare il 160% è possibile con Iniziative Bresciane.

Come si vede sul settimanale, infatti, la tendenza in corso è ribassista, ma le quotazioni stanno reggendo grazie alla tenuta del supporto in area 16 euro. Se si combina la tenuta del supporto con l’impostazione rialzista sul settimanale, allora il gioco è fatto.

Nel lungo periodo, infatti, le quotazioni sono impostate al rialzo e puntano ai seguenti obietti: 22 euro, 32 euro e 42 euro. Per un potenziale rialzista massimo del 160%, appunto.

Il primo indizio di un disfacimento dell’impostazione rialzista si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 16,0 euro. In questo caso, infatti, le quotazioni accelererebbero verso area 13 euro mettendo in crisi anche l’impostazioni rialzista di lungo periodo. Quest’ultima, infatti, verrebbe meno nel caso di chiusure mensili inferiori a 15,8 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

