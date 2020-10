Ami ascoltare la musica? Ti accompagna nelle varie ore della tua giornata? Magari mentre fai una corsetta in palestra o nel parco. Non riesci a farne a meno quando stai fermo nel traffico e ti rallegra durante il tragitto fino a casa? Oppure sei un ciclista con le cuffie e playlist sempre a portata di mano? Insomma, non immagini proprio la tua vita senza!

Sappi, che la musica, oltre ai riconosciuti benefici, può essere causa di una fastidiosa multa. Ovviamente, in alcune circostanze!

Rischi 168 euro di multa se ascolti la musica in queste circostanze

Infatti, ascoltare la musica mentre si guida un mezzo, compresa la bicicletta, può essere causa di una sanzione.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Il motivo è che se la si ascolta a volume molto alto, si rischia di non sentire suoni importanti che possono avvisare di un eventuale pericolo. E non solo! Alzando il volume, aumenta la probabilità di non sentire il fischio del vigile o dell’ambulanza alla quale devi dare la precedenza.

Mentre guidi un’auto

Se sei al volante, assicurati che il volume dello stereo sia inferiore al “60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall’orecchio del conducente”, come richiede la legge. Chiaro, è difficile misurarlo senza uno strumento specifico. Ma basta usare un po’ di buon senso e moderare il volume! Devi essere in grado di percepire i rumori del traffico.

Se non ti adegui, sappi che rischi 168 euro di multa se ascolti la musica in queste circostanze, per rumori molesti, secondo l’art. 155 del Codice Della Strada.

Mentre vai in bici

E cosa succede se ascolti una bella canzone a tutto volume, mentre stai pedalando?

Anche qui, la multa è fino a 160 euro, in quanto è dal 1993 è vietato l’uso degli auricolari mentre si guida la bici.

La soluzione potrebbe essere quella di usare un solo auricolare. Inoltre, prova a metterlo al 60% del volume. In questo modo riuscirai a sentire i rumori di fondo e guadagnerai in sicurezza. Tua e altrui.

È vero che la musica dà un grande piacere, e il piacere, a volte, aumenta se la ascolti a tutta forza.

Ma è ancora più vero che la sicurezza è al primo posto! È importante avere un atteggiamento responsabile verso la propria vita e quella altrui.

Quindi ascolta responsabilmente!