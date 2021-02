Quando è inverno e torniamo a casa la sera dopo il lavoro, non c’è niente di più piacevole di potersi godere il tepore dell’ambiente domestico. Se però, nel periodo invernale notiamo che la nostra pelle è più secca del solito, potrebbe essere colpa dei termosifoni. Riscaldamenti troppo alti? Si rischia di incappare in questi fastidi: vediamo insieme di cosa si tratta.

Perché si secca la pelle

Pare infatti che, tenere i termosifoni di casa a temperature troppo alte faccia male a pelle e capelli. Si sconsiglia infatti di tenere i termosifoni ad una temperatura superiore ai 23 gradi perché potrebbero portare a secchezza e screpolature. A soffrire di questo problema sono anche le labbra, le mani e gli occhi perché tendono a seccarsi a causa della bassa umidità. Questo, può provocare anche piccole e fastidiose infezioni, pertanto, è importante proteggere pelle e capelli per contrastare secchezza ed aridità.

Come si presenta la pelle secca

La pelle secca, oltre a mostrarsi screpolata, può presentare altri segnali di sofferenza. Ad esempio, essa può tendere a pizzicare, prudere ed arrossarsi, mentre gli occhi possono mostrarsi secchi e lacrimare. È importante mantenere la pelle sempre fresca ed idratata perché oltre ad essere antiestetica e fastidiosa, può portare al suo invecchiamento precoce.

Consigli

Riscaldamenti troppo alti? Si rischia di incappare in questi fastidi e dunque, per proteggere sempre pelle e capelli durante il periodo invernale, è necessario tenere il termostato a una temperatura che sta tra i 20 e i 22 gradi al massimo per impedire che questa possa seccare eccessivamente la nostra pelle e portarci dei problemi. È inoltre importante mantenere la pelle sempre morbida ed idratata per difendersi dagli sbalzi termici tra ambienti chiusi e l’esterno. Per farlo, consigliamo di utilizzare creme idratanti per viso e mani a base di oli vegetali che permettono di preservare a lungo l’idratazione della pelle. Per le labbra è bene usare burrocacao o balsami per le labbra ad azione protettiva, mentre per gli occhi si consiglia di mantenerli idratati con delle lacrime artificiali.

Approfondimento

