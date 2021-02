Dopo lo strong buy di metà dicembre 2020 quando prospettavamo un forte rialzo, Risanamento potrebbe presto partire per un rialzo del 400%.

Le motivazioni che spingono a questa conclusione sono di natura strettamente grafica e verranno discusse in dettaglio nel prosieguo di questo report elaborato dal nostro Ufficio Studi.

Dal punto di vista del fondamentali, infatti, qualunque sia il metodo utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato e non di poco. Anche le prospettive di crescita non sono entusiasmanti, per cui le prospettive non sono molto allettanti.

I nostri Analisti, quindi, si sono concentrati sugli aspetti grafici del titolo.

Risanamento potrebbe presto partire per un rialzo del 400%. I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Risanamento (MIL:RN) ha chiuso la seduta del 18 febbraio a 0,0596 euro in ribasso del 5,25% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La settimana che sta per concludersi potrebbe rappresentare l’inizio di una lunga galoppata per Risanamento. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere sopra il primo ostacolo in area 0,057 euro lungo il percorso rialzista che porta agli obiettivi indicati in figura. L’importanza di questo segnale, però, è amplificata dalle ripercussioni che potrebbe avere sul time frame mensile di cui andremo a occuparci nella prossima sezione.

Intanto facciamo notare che il rialzo è sostenuto dallo Swing Indicator e che verrebbe messo in crisi da una chiusura settimanale inferiore a 0,057 euro.

Time frame mensile