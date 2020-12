Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La situazione del titolo in questione è molto delicata dal punto di vista grafico, Infatti, Risanamento è impostato al ribasso ma un guizzo verso l’alto potrebbe spingere a un rialzo del 300%. Queste sono le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica e previsionale.

Anche gli indicatori comunemente utilizzati per valutare un titolo azionario restituiscono indicazioni non proprio incoraggianti. Qualunque sia la metrica utilizzata (PE, PEG, PB), infatti, Risanamento risulta essere sopravvalutato.

Risanamento (MIL:RN) ha chiuso la seduta del 15 dicembre a 0,0541€ in ribasso dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma il supporto intermedio in area 0,0538 euro sta resistendo bene alla pressione ribassista. In caso contrario, la rottura definitiva di questo livello porterebbe le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 0,0443 euro. Gli obiettivi successivi sono anche indicati in figura.

Per una svolta rialzista, invece, bisogna aspettare una chiusura settimanale superiore a 0,0593 euro.

Time frame mensile

Sono ormai 7/8 mesi che le quotazioni sono bloccate sugli stessi livelli, ma vista l’impostazione ribassista (chiaramente visibile dallo Swing indicator) ci sono altissime probabilità che si possa accelerare al ribasso. Tuttavia una chiusura mensile superiore a 0.065 euro potrebbe fare letteralmente esplodere le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. Nello scenario più ottimistico (raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,27 euro) si prospetterebbe un rialzo di oltre il 300% considerando un ingresso alla rottura della resistenza in area 0,065 euro.

