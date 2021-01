Gli occhi, la parte del corpo che riesce a parlare senza bisogno della voce. Che riesce ad esprimere le emozioni che proviamo senza alcun tipo di movimento. Insomma, se si dice che “gli occhi sono lo specchio dell’anima” un motivo ci sarà.

Ogni donna, sin da piccola, cerca di risaltare il proprio sguardo col trucco. E così, si ricorre all’eyeliner nero, agli ombretti più luminosi e al mascara volumizzante.

Tutto indubbiamente giusto, ma non basta. O meglio, l’idea di base è un’altra.

Il trucco dovrebbe rappresentare qualcosa in più per mettere in luce uno sguardo già di per sé accattivante. E come è possibile risaltare lo sguardo senza ombretto e mascara, in modo assolutamente naturale?

La risposta è semplicissima e la troviamo guardandoci allo specchio: le sopracciglia.

Ali di gabbiano

Le sopracciglia riescono ad incidere non soltanto sugli occhi e sullo sguardo, ma su tutto il viso. Proprio per questo, è necessario tenerle curate e dar loro la forma più adatta ai lineamenti del volto.

Tra l’altro, il nostro stato d’animo si rispecchia sulle espressioni del viso e ovviamente delle sopracciglia. Di conseguenza, i nostri occhi e le nostre ali di gabbiano come in tanti le chiamano, manderanno dei messaggi diversi a seconda del nostro umore. Ad esempio, sopracciglia basse ai lati rimandano alla tristezza, mentre alte ai lati denotano rabbia. Diversamente, sopracciglia alzate sono segno di stupore; arrotondate, invece, sono segno di serenità.

La forma che diamo alle nostre sopracciglia è quindi importante perché rischiamo di inviare un messaggio sbagliato rispetto al nostro reale stato d’animo.

Sopracciglia: una questione femminile?

Quando parliamo di risaltare lo sguardo senza ombretto e mascara, in modo assolutamente naturale, è chiaro che ci stiamo rivolgendo soprattutto alle donne.

Ciononostante, l’importanza di sopracciglia curate non riguarda solo il gentil sesso, ma anche gli uomini. Allo stesso modo, un uomo con le sopracciglia molto folte sembra essere perennemente corrucciato. Anche il cosiddetto monociglio richiede di essere aggiustato, poiché rischia di trasmettere un’immagine di disordine.

Che si tratti di uomini o di donne, le sopracciglia sono fondamentali per risaltare lo sguardo di chiunque.