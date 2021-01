Michael D. Gershon, noto scienziato della Columbia University, è considerato il padre dell’espressione “secondo cervello” con riferimento all’intestino. Molti contributi, nel tempo, hanno dimostrato la connessione tra i due organi. Per un approfondimento consigliamo di leggere questo articolo dell’Almanacco della scienza, mensile del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

In effetti, a pensarci bene, quando soffriamo di forti mal di pancia non riusciamo neanche a ragionare. Ne consegue che la salute del secondo cervello non è meno importante di quella del primo. Per prenderci cura di noi stessi, dunque, potremmo ripulire l’intestino naturalmente con questa preparazione immediata. Vediamola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come preparare la pera cotta

Questo frutto zuccherino è un antidoto ideale per combattere soprattutto la stitichezza. La sua preparazione è davvero banale e i risultati sono soddisfacenti. Per ottenere la pera cotta è necessario lavare e sbucciare accuratamente il frutto. Consigliamo di usare le pere kaiser, ma non esitiamo a usarne anche altre.

In una pentola portiamo a bollore l’acqua con due cucchiai di zucchero. Se gradiamo possiamo aggiungere un baccello di vaniglia o dei chiodi di garofano. Dunque, una volta ottenuto lo sciroppo dolce, immergiamo le pere senza il torsolo. Le lasciamo cuocere per venti minuti. Infine, possiamo servirle con del liquido della cottura versato nell’apposita coppetta. Con questa preparazione immediata, ripulire l’intestino naturalmente è un gioco da ragazzi.

I benefici di questo frutto

Oltre all’indubbio effetto lassativo, le pere hanno altri numerosi benefici. La presenza di vitamine A e C, unitamente a quella dei flavonoidi, garantisce un’azione antiossidante nell’organismo.

La pera, inoltre, è ricca di minerali: calcio, rame, fosforo, manganese, magnesio. Questi elementi rappresentano un toccasana per ridurre le infiammazioni. L’uso delle pere è funzionale anche alla prevenzione di patologie cardiovascolari, in quanto contribuiscono ad abbassare la pressione.

Mangiare le pere è consigliato anche per le donne in gravidanza. Il ricco contenuto di acido folico, infatti, favorisce l’eliminazione dell’acido urico. Ultimo ma non ultimo, le pere hanno un alto apporto di fibre. Queste, oltre a favorire il transito intestinale, tendono a ridurre l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri. Il che costituisce un vantaggio per il colesterolo e per il controllo glicemico.

Approfondimento

Disintossicare il corpo umano con la zeolite