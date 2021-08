Anche se i vari cicloni africani e desertici non vogliono mollare la presa sull’Italia, il caldo è prima o poi destinato a finire. E, come accade troppo spesso ultimamente, rischiamo di perdere l’autunno ritrovandoci direttamente in pieno inverno. A risentirne non solo il nostro fisico ma anche e soprattutto le piante di casa. Quelle che non possiamo internare le copriremo o se abbiamo la possibilità le metteremo in serra, altrimenti, tutte in casa. Riportiamo le piante in casa col freddo ma attenzione a queste malattie che possono colpirle e minare la loro salute. Non saranno più i parassiti il pericolo del verde di casa, ma altri fattori e alcune nostre dimenticanze. Andiamo a fare una precisa analisi con la nostra Redazione.

Il primo e chiaro segnale della malattia

Se abbiamo spostato le piante all’esterno, anche solo in terrazzo, adesso che le riportiamo all’interno, dobbiamo vedere se sono sane o malate. Il primo segnale che può indicarci un’eventuale malattia è il classico ingiallimento delle foglie. Solitamente le cause potrebbero essere tre:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

carenza di ferro;

innaffiature troppo abbondanti;

acqua troppo dura e relativo cambio del pH.

E a proposito di terrazzi, ecco la piantina aromatica più benefica in assoluto che non può mancare sui nostri balconi . Consultando un giardiniere di fiducia ci consiglierà sicuramente degli integratori di ferro, sia liquidi che in polvere da somministrare alle nostre piante.

Riportiamo le piante in casa col freddo ma attenzione a queste malattie che possono colpirle

Un’altra malattia che può colpire le nostre piante si chiama edema e ha le stesse caratteristiche di quello che colpisce noi umani: cioè degli accumuli d’acqua. Se negli umani l’edema si colloca nei tessuti, nelle piante lo fa nelle nervature delle foglie. In questo caso è necessario tagliare le foglie malate, posizionare la pianta al sole e ridurre l’annaffiatura. E in più, nessuno ce lo dirà mai ma c’è un minerale che da solo farà crescere fiori e piante di casa in maniera incredibile.

Se notiamo delle macchie bianche sempre sulle foglie ecco uno dei pericoli più letali delle piante d’appartamento: la muffa grigia. Se non la fermiamo in tempo può letteralmente uccidere la pianta. Visto che si chiama muffa grigia la causa è riconducibile proprio alla mancanza d’aria e di ricircolo all’interno di casa. Ricordiamo infine che non a tutte le piante fanno bene i fondi di caffè, ecco le eccezioni.

Approfondimento

Potrebbe nascondersi nel nostro giardino questa meravigliosa pianta che si adatta a qualsiasi clima