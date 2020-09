Il comparto della ristorazione durante il lockdown ha dovuto abbassare la saracinesca al pari di tante altre attività. Il Governo ha allentato da metà maggio le misure restrittive per l’emergenza sanitaria ma nonostante ciò la ristorazione ha registrato un lento recupero. Il dramma del mondo della ristorazione si fa sentire e si cerca una soluzione per riportare i clienti a mangiare di nuovo nei ristoranti. TheFork ha condotto una indagine tra i suoi affiliati. Il 56% degli intervistati ha detto che i tavoli occupati alla riapertura sono stati meno della metà. Operatori e player di mercato hanno pensato ad una soluzione per riportare i clienti a mangiare di nuovo nei ristoranti.

L’iniziativa

TheFork con la collaborazione di San Pellegrino e Identità Golose ha messo in campo l’iniziativa “Ritorno al ristorante” in 22 Paesi del mondo.

I 10mila ristoranti partner applicheranno uno sconto del 50% sul conto finale. Gli avventori che fino al 17 novembre sfruttando la rete ristorativa dell’applicazione otterranno un forte sconto su quanto consumato. I ristoranti italiani che aderiscono all’iniziativa sono circa 3mila.

La doppia finalità

L’obiettivo è di incentivare i cittadini a mangiare al ristorante in modo da poter dare un minimo di sollievo al settore in profonda crisi. Durante il periodo estivo i ristoranti delle località di mare hanno tirato un sospiro di sollievo. Non si può dire lo stesso per le attività ristorative dei centri storici delle grandi città che hanno patito l’assenza dei turisti stranieri. Lo studio portato avanti da TheFork si basa su un concetto semplice: far pagare meno in modo da consentire al consumatore di andare più volte a ristorante. Solo in questo modo è possibile rilanciare la ristorazione. Il settore viene da una grave paralisi dei mesi scorsi e soprattutto ha la necessità di costruire delle solide basi per il futuro.

La speranza

Riportare i clienti a mangiare di nuovo nei ristoranti offrendo il 50% di sconto moltiplica per quattro le prenotazioni. Addetti ai lavori hanno testato addirittura che l’effetto moltiplicatore raddoppia per i ristoranti che aderiscono per la prima volta.