Riponiamo così i capi preferiti in un comò antico o in una cassettiera per conservarli perfetti e profumati

Per conservare bene i nostri capi di abbigliamento, è importante utilizzare, oltre all’armadio, un comò o una cassettiera. Se dobbiamo acquistare nuovo questo pezzo di arredamento, ricordiamoci che un comò o un cassettone con molti cassetti sottili sono più pratici di un comò con pochi cassetti e molto profondi.

È importante, però, organizzarne il contenuto seguendo alcune regole svelate oggi dalla Redazione Casa di ProiezionidiBorsa.

Mai rivestire i cassetti con la plastica

Non riponiamo subito i nostri indumenti appena tolti, ma lasciamoli per un certo tempo esposti all’aria prima di impilarli. Rivestiamo i cassetti con una buona carta e non con la plastica adesiva. In questo modo proteggeremo le mani e gli indumenti da eventuali schegge che possono staccarsi dal legno se è questo il materiale che compone il cassetto.

Quando il rivestimento interno è incollato, diventa pure difficile cambiarlo. Inoltre, la colla della carta adesiva è attraente per alcuni tipi di insetto. Dunque, è meglio usare della carta resistente e abbondante, semplicemente piegata nella misura esatta del fondo del cassetto. E rimuoverla ogni tanto per spolverare con un panno umido prima di reinserirla.

Come si ripone la maglieria nei cassetti

Riponiamo i capi preferiti in un comò antico o in una cassettiera per conservarli perfetti e profumati. Un comò o una cassettiera sono ideali per riporre tutti i capi che possono deformarsi, come per esempio quelli in maglia.

Lisciamoli con le mani, poi pieghiamoli come facciamo normalmente per le camicie. Cerchiamo di rimuovere eventuali pieghe stendendo, se non abbiamo tempo di stirare.

Maglie e maglioni si devono riporre senza stiparli troppo, mantenendo le pile soffici e non pressate. Se proprio dobbiamo sovrapporre i capi, organizziamoli per stagioni e mettiamo quelli più leggeri al di sopra di quelli più pesanti.

I maglioni in tessuti pelosi devono essere conservati in sacchetti di tessuto e non negli stessi cassetti con altri maglioni a maglia liscia o con pantaloni.

Come si ripongono i capi preziosi in seta e la biancheria

Riponiamo così i capi preferiti in un comò antico o in una cassettiera per conservarli perfetti e profumati. Passando ai capi molto leggeri, per esempio di seta e chiffon, si conserveranno meglio avvolti in carta velina. I guanti possono essere conservati in una scatola lunga, oppure anche loro avvolti in carta velina e impilati.

Le calze e la biancheria possono stare piegate o arrotolate. Si vendono oggi dei comodi separatori per cassetti che ci permetteranno di tenere tutto in modo perfetto.

Per tenere le cravatte in un cassetto dobbiamo conservarle a scacchiera, arrotolate a conchiglia, con la punta in alto. Una volta all’anno, così come facciamo per l’armadio, svuotiamo il comò o la cassettiera, togliamo la carta da ogni cassetto e passiamo una spugna inumidita e un panno asciutto. Usiamo o sacchetti di erbe, saponette profumate o vecchi calzini spaiati pieni di bucce d’arancio per avere i cassetti profumati.