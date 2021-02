La Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare una serie semplice e sbrigativa, da poter ripetere quotidianamente. Ogni esercizio va ripetuto per 15 volte, arrivando a realizzare 3 serie complete. Ripetere questi 3 esercizi con il kettlebell serve ad avere addominali scolpiti e braccia toniche. L’unico strumento necessario è il kettlebell, un peso a forma di palla con un manubrio sull’estremità superiore. In questo caso, consigliamo di scegliere un peso proporzionato al proprio livello sportivo di partenza.

Around the world

Il primo esercizio è “around the world”, il cui nome descrive perfettamente la caratteristica principale di questo movimento: la rotazione. Basta stare in piedi, a gambe dritte e unite e afferrare il kettlebell dall’apposita impugnatura.

Bisogna passare lo strumento da una mano all’altra, facendolo ruotare intorno al ventre, prima avanti e poi dietro il corpo. Il movimento è proprio una rotazione con il corpo come baricentro.

Consigliamo di rimanere perfettamente dritti per tutta la durata dell’esercizio. Le braccia sono l’unico muscolo a muoversi. Il movimento deve essere sufficientemente leggero. Bisogna eseguire 15 rotazioni in tutto.

Piegamenti laterali

Il secondo esercizio sono i piegamenti laterali. Sempre in posizione eretta e con una mano sul fianco, afferrare il kettlebell con la seconda mano e salirlo e portarlo giù lungo il fianco. Il braccio rimane teso a sollevare e scendere lo strumento, per tutta la durata dell’esercizio.

Non bisogna piegare troppo il corpo. Basterà salire e scendere, in aderenza al fianco, per 30 o 40 centimetri. Consigliamo di prestare attenzione a rimanere perfettamente al centro, senza sbilanciare il corpo verso avanti o indietro. Ripetere per 15 volte e poi alternare le braccia e ripetere ulteriori 15 volte.

Alzate laterali

L’ultimo esercizio è l’alzata laterale, che completa la serie. Ripetere questi 3 esercizi con il kettlebell serve ad avere addominali scolpiti e braccia perfettamente toniche. L’alzata lavora su entrambi i muscoli. Per eseguirla, posizionare il corpo con le gambe sempre chiuse e dritte e afferrare lo strumento con due mani.

Alzare la palla lateralmente, portando lo strumento sopra e al lato della testa. Riscendere lentamente e portare il kettlebell davanti il ventre. Ripetere per 15 volte da un lato del volto e per 15 dall’altro.

Consigliamo di partire da una serie completa e, con le giuste tempistiche, arrivare a 3 serie complete o aumentare il peso.