Riparte lo shopping con saldi fino al 70%! I negozi hanno riaperto e hanno deciso di fare subito saldi fino al 70%. Sono tantissimi i negozi che hanno fatto offerte speciali, mid-season sale e ribassi dal 20% al 50%. La causa? Ovviamente è una sola: il coronavirus. I negozi d’abbigliamento sono rimasti chiusi per circa due mesi e questo ha avuto un impatto abbastanza importante sull’economia moda e sull’invenduto. I magazzini sono pieni di capi.

Da Milano passando per Roma fino al sud Italia, tutti i negozianti per smaltire la merce invenduta hanno deciso di fare dei maxi sconti. Le vetrine dei negozi, che hanno riaperto lunedì 18 maggio, hanno già adesivi o cartellonistica che indica le percentuali di sconto che si possono trovare nei vari store. Quasi tutte le attività inoltre hanno apposto agli ingressi gel disinfettanti e cartelli per ricordare l’obbligo delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale. Una stagione di saldi che sicuramente andrà ben oltre la solite settimane estive.

I marchi e le catene d’abbigliamento che hanno aderito sono tantissimi. Da H&M, che ha dovuto chiudere definitivamente circa 8 negozi in Italia, fino a North Sail, Cisalfa e tanti altri.

Le vie dello shopping delle principali città italiane si riempiono di numeri per far fronte alla crisi economica che il paese sta vivendo.

C’è un altro dato interessante su cui è necessario soffermarsi. Alcuni negozi infatti hanno deciso di non riaprire. Questi sono soprattutto i piccoli negozi privati che sono in grave difficoltà. Se da una parte ci sono brand che hanno deciso di fare saldi fino al 70%, alcune label del lusso fanno invece il contrario. Infatti marchi come Louis Vuitton e Chanel per una policy aziendale hanno invece alzato i prezzi del circa 5-6%. Louis Vuitton,inoltre, per la giornata mondiale contro l’omofobia ha trasformato le vetrine a tema rainbow del negozio di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II.