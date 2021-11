Novembre porta con sé freddo e pioggia, tipiche dell’arrivo della stagione invernale che ormai è davvero alle porte.

Possiamo dire addio definitivamente ai capi più leggeri che abbiamo utilizzato fino ad ora e fare spazio a guanti, sciarpe e cappelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per essere sempre alla moda è utile sapere che questa è la giacca di tendenza autunno inverno 2021 che sta spopolando già da un po’.

In questo periodo, poi, tornano in voga i cappelli, fondamentali per proteggerci la testa da freddo, venti e piogge; davvero un accessorio a cui è impossibile rinunciare.

Ripariamoci dal freddo con stile ed eleganza grazie a questo bellissimo cappello che tutti stanno acquistando

Non tutti sono amanti di questo accessorio, anche perché non è facile trovare il modello giusto che ci faccia sentire a nostro agio in ogni occasione.

Abbiamo davvero una vasta scelta, come i classici berretti e cuffiette di diversi colori che, come ogni anno, troviamo sul mercato.

Costantemente di tendenza è il beanie hat, il classico berretto solitamente di lana che ci dà quella sensazione di calore e morbidezza, ideale per le giornate più fredde.

Se invece quest’anno vogliamo sbizzarrirci con qualcosa di nuovo, non potremo rinunciare ai fisherman hat, cioè i cappelli da pescatore.

Generalmente questi cappelli erano caratterizzati da un tessuto impermeabile, ma ultimamente vengono proposti anche in lana, pelle e spugna, ideali da indossare nella quotidianità.

Grazie ad essi manterremo la testa riparata dal freddo ma con stile, come vuole la moda proposta quest’anno sulle passerelle.

Possiamo trovarli nei colori più classici come il bianco, griglio e il nero, che non passano mai di moda, ma anche nelle tonalità marroni tipiche dell’autunno inverno.

Questo cappello potrebbe anche abbinarsi perfettamente con queste scarpe invernali ideali per essere sempre eleganti mantenendo i piedi caldi in tutte le occasioni.

Ripariamoci dal freddo con stile ed eleganza grazie a questo bellissimo cappello che tutti stanno acquistando per la sua comodità e stile.

Suggerimenti

Il cappello di tendenza per questo autunno inverno 2021-2022, oltre a garantirci calore, si adatta alla perfezione a diversi look.

Non dimentichiamo però, prima dell’acquisto, di valutare la nostra forma del viso per capire se il cappello in questione si abbini bene alla nostra fisionomia.

Generalmente, chi cerca di apparire più snello dovrebbe optare preferibilmente per cappelli che possano alleggerire la nostra immagine, magari un po’ asimmetrici.

Ad ogni modo, al di là della moda, dovremmo sempre regolarci in base alle nostre preferenze personali e a cosa ci fa sentire a nostro agio indossandolo.

Approfondimento

Sempre eleganti anche dopo i 50 anni con questo capo che manterrà il collo caldo durante l’inverno