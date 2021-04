A volte può capitare di indebitarsi per svariati e validi motivi. La fortuna è che se ne può uscire. Oggi, infatti, spieghiamo come ripagare i debiti con facilità e senza pensieri grazie a questo metodo matematico semplice quanto innovativo.

Lo “snowball method”

Stiamo parlando dello “snowball method”, ovvero del metodo della palla di neve. Questo nome fa riferimento a un gioco molto popolare in inverno fra i bambini, ovvero la costruzione del pupazzo di neve.

Nel momento in cui si deve formare la parte più grande si comincia da una piccola palla di neve che rotolandola e rotolandola per terra comincerà ad assumere sempre un maggiore volume. Questo concetto può essere applicato anche quando si contano diversi creditori, vediamo come.

Come funziona

Facciamo un esempio pratico per capire meglio. Mettiamo che siamo in una situazione in cui dobbiamo pagare diversi tipi di debiti e si è deciso di procedere con le rateizzazioni minime. Ad esempio dobbiamo 800 euro di cure dentistiche (con rata minima 50), 500 euro per un’altra visita specialistica e in più dobbiamo pagare un prestito studentesco che ammonta circa a 10.000 in tutto (con una rata minima di 250 euro). Come possiamo fare?

L’esempio pratico

Secondo la tattica snowball bisogna in primis saldare la cifra minore, in questo caso la seconda. Le altre, invece, vanno pagate nella cifra pattuita con la rata minima. Si spenderanno quindi 500 euro più 300, per un totale di 800 euro.

Il mese successivo, però, avendo più soldi del solito si possono mettere i 500 euro che non dobbiamo più per la visita specialistica direttamente nel dentista aggiungendo in più la rata minima e pagando anche il debito per gli studi nello stesso modo.

Si ha, quindi, un totale equivalente al mese precedente. Al terzo mese anche lo studio dentistico sarà saldato e nel debito per gli studi verseremo i 300 euro rimasti e la rata minima, riducendolo a 9.200. Continuando a mettere 800 euro al mese nell’ultimo problema rimasto il debito sarà estinto in circa un anno.

Oggi abbiamo illustrato un modo furbo per ripagare i debiti con facilità e senza pensieri grazie a questo metodo matematico semplice quanto innovativo.