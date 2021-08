I capelli, si sa, soprattutto per le donne, sono uno dei punti di forza più importanti.

È pur vero, però, che mantenere i capelli in ordine non è per niente facile.

Questo, soprattutto, in estate al mare quando sistemarli, come facciamo durante il periodo invernale, è quasi impossibile.

Di solito, chi ha i capelli ricci, cerca di mantenerli in ordine utilizzando varie piastre e ferri. Nel periodo estivo, però, con le alte temperature, diventa molto più difficile.

Perciò, mettiamo da parte piastre e ferri e decidiamo di lasciare i capelli al naturale. Magari scopriremo che ci piacciono di più ricci.

Le difficoltà dei capelli ricci

I capelli ricci, secondo alcuni punti di vista, sono più complicati da gestire rispetto ai capelli lisci.

Infatti, ogni mattina perdono la naturalezza, l’elasticità e il volume che hanno durante il giorno.

La loro tendenza ad adattarsi a qualsiasi pettinatura adottiamo è molto positiva, quando decidiamo di farci acconciature particolari.

Può, però, anche essere fastidiosa, perché sappiamo che, ogni giorno, dovremo fare qualcosa per rigenerarli.

Infatti, se vogliamo sempre capelli ricci al top, dovremmo sciacquarli tutte le mattine.

Un’abitudine comune alla maggior parte delle persone che hanno i capelli ricci è l’utilizzo della schiuma, da applicare dopo lo shampoo. Questa ci permette di rendere i nostri capelli ricci definiti e meno crespi.

La schiuma però, può, a lungo andare, seccarli, rovinarli e sfibrarli.

Rinunciare alla schiuma per capelli è facilissimo con questo prodotto fai da te

Al posto della schiuma, per ottenere ricci definiti, possiamo utilizzare un gel fatto in casa: il gel ai semi di lino. Semplicissimo da realizzare ci serviranno i seguenti ingredienti: 40 grammi di semi di lino, 1 cucchiaino di miele, un pizzico di sale e 250 millilitri di acqua distillata.

Mettiamo i semi di lino all’interno di un colino e l’acqua distillata in un pentolino, da applicare sul fornello.

Quando l’acqua bolle, mescoliamo i semi nell’acqua con un cucchiaio di legno, lasciando i semi nell’acqua per cinque minuti e non di più.

Intanto, in una ciotola, andiamo a mescolare il miele con il sale e infine uniamo l’acqua del pentolino, ottenendo finalmente il nostro gel. Lasciamolo raffreddare e conserviamolo in frigo. Applichiamolo ai nostri capelli tutti i giorni dopo averli lavati. Questo gel può durare fino a 10 giorni. Vedremo risultati impressionanti e non ne potremo più fare a meno. In effetti, rinunciare alla schiuma per capelli è facilissimo con questo prodotto fai da te.

Comunque consigliamo di fare sempre molta attenzione quando si utilizzano questi rimedi casalinghi. L’ideale sarebbe rivolgersi sempre a persone qualificate anche per queste piccole cose.