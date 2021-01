I cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza o devono presentare domanda per i nuovi bonus previsti nella Legge di Bilancio 2021, devono rinnovare l’ISEE entro il 31 gennaio 2021. Come più volte ribadito, l’ISEE ha una scadenza annuale e ha terminato il suo effetto il 31 dicembre 2020. Vediamo cosa fare per il rinnovo ISEE entro il 31 gennaio 2021 per non perdere i bonus e le varie agevolazioni sociali.

Reddito di cittadinanza e rinnovo ISEE

In riferimento al reddito di cittadinanza, a segnalare il rinnovo della DSU entro il 31 gennaio 2021, è l’INPS con il comunicato stampa del 4 gennaio 2021. L’ente avvisa che i beneficiari di pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza devono provvedere al rinnovo dell’ISEE entro il 31 gennaio per evitare la sospensione della prestazione.

Rinnovo ISEE entro il 31 gennaio 2021 per non perdere i bonus

Rinnovare l’ISEE entro il 31 gennaio 2021 è importante. Non solo per il reddito di cittadinanza, ma per tutti i bonus in atto e che entreranno in vigore a breve.

Tra i tanti bonus trova rilievo il bonus sociale sulle bollette elettriche, gas e acqua. La novità del 2021 è che non bisognerà fare più domanda.

Infatti, il bonus sociale prevede che lo sconto sulle bollette di consumo sarà automatico. Ricordiamo che i beneficiari di questo bonus sono le famiglie con una soglia ISEE di reddito di 8.265 euro per tutti i tre bonus (elettricità, gas e acqua). L’asticella aumenta, se il nucleo familiare prevede più di tre figli a carico; in questo caso, l’ISEE deve essere non superiore a 20mila euro.

Quindi, come è facile dedurre, è importante aggiornare l’ISEE che l’ente preleverà in automatico dalla banca dati.

La Legge di Bilancio ha previsto altri bonus, che attualmente non sono ancora in vigore, ma entreranno a breve. Come, ad esempio, il bonus occhiali di 50 euro per i nuclei familiari che hanno un ISEE di 10mila euro.