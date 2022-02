Le rifiniture e i dettagli di casa possono avere un impatto decisivo a livello visivo, perché anche l’estetica vuole la sua parte. Gli appartamenti dovrebbero avere un loro stile e non dovremmo mai lasciare niente al caso.

Oggetti, mura, mobili, divani, sedie e pavimenti trasandati finirebbero poi per influire negativamente sull’effetto finale, nonostante i nostri sforzi e attenzioni nell’arredare.

Come le porte che, anche se servono solo a dividere gli ambienti e creare la giusta intimità, sono elementi di grande importanza, perché contribuiscono a look generale della nostra casa.

Quelle di ottima fattura hanno un costo non indifferente e sostituire non è sempre così conveniente, l’acquisto potrebbe gravare sul nostro portafogli. Per questo non dovremo buttarle via, ma se non sono eccessivamente fatiscenti, potremo trasformarle con qualche accorgimento.

Rinnovare le porte interne vecchie e rovinate non è impossibile, basta abbellirle con queste idee semplici

Il fai da te in queste situazioni può salvare tanti oggetti, perfino migliorarli con stile e carattere, sposandosi perfettamente con l’ambiente circostante. Se le porte hanno ammaccature o buchi, applichiamo della pasta riparatrice, poi levighiamo con la carta vetrata, ci vorrà un giorno prima che si asciughi.

In alternativa, potremo usare lo stucco o un composto fatto in casa realizzato con colla vinilica e segatura.

Se in buono stato, basterà ravvivare il colore con oli, cere adatte al legno o semplicemente riverniciare con il colore che desideriamo, scartavetrando prima l’interna superfice.

Potremo poi rifinire dando un effetto lucido, opaco o shabby chic rustico ma sofisticato. In quest’ultimo caso dovremo usare la tecnica del decapè, ovvero eliminare il primo strato, poi verniciamo con un colore medio scuro. Con una candela strofiniamo solo alcuni punti, potremo poi proseguire a dipingere con un colore chiaro pastello, non appena sciugato eliminiamo le tracce di cera con una carta vetro, per dare il tipico effetto.

Un’altra valida idea è realizzare una porta bicolore, in verticale o orizzontale, magari riprendendo le tinte del corridoio o delle stanze. Per coprire qualche piccolo difetto e non dipingere, allora usiamo la carta da parati o tessuti. Scegliamo come decorare le porte e prendiamo bene le misure.

Infine, per rendere divertenti le porte delle stanzette dei più piccoli di casa o della cucina, applichiamo la pittura lavagna, così potremo scrivere la lista della spesa o qualche filastrocca.

Pulizia prima di tutto

Per rinnovare le porte interne vecchie e rovinate a regola d’arte è fondamentale prima di tutto pulire adeguatamente, magari scopriremo che non c’è bisogno di molto lavoro.

Quindi, spolveriamo abbondantemente, poi usiamo dell’aceto e acqua per eliminare le macchie, oppure delle patate, con l’aiuto di un panno. Per lucidare, invece, impieghiamo del semplice olio d’oliva, cera d’api o del latte diluito con acqua, spalmandolo con uno straccio.

