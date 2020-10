Di saponi e saponette ne troviamo di mille diverse tipologie in commercio. Ma quando la nostra pelle chiede aiuto col manifestarsi di screpolature, secchezza, macchie e impurità non possiamo scegliere un sapone qualsiasi. Sicuramente troveremo utili i saponi specifici venduti da farmacie ed erboristerie. Ma esiste un sapone che più di altri, grazie ai due ingredienti di cui è composto, riesce a restituire freschezza alla nostra pelle. Il sapone di Aleppo è totalmente naturale e ha come ingredienti base l’olio d’oliva e l’olio d’alloro. La lavorazione avviene senza l’uso di conservanti né additivi chimici che lo rendono perfetto per pelli sensibili.

Ma vediamo perché e come ringiovanire la tua pelle col sapone di Aleppo.

La lavorazione del sapone di Aleppo e le sue proprietà

Il sapone di Aleppo ha origini molto antiche. La ricetta viene tramandata da generazioni e per questo la lavorazione ha mantenuto il sapone in purezza.

Questo sapone vegetale ha come origini proprio la città da cui prende il nome, Aleppo, in Siria. La lavorazione risale circa al 2500 a. C. e arriva fino a noi intorno all’800 d. C. grazie agli arabi.

La ricetta prevede una lenta cottura dell’olio d’oliva a cui si aggiunge solo in fine l’olio di alloro e la soda.

A conferire le proprietà antibatteriche, purificanti e antinfiammatorie è proprio l’olio di alloro. L’olio d’oliva invece assicura nutrimento alla pelle e apporto di vitamine E e polifenoli.

Ma vediamo quali benefici specifici trarre dall’uso:

a) Proprietà antibatteriche e antiinfiammatorie garantite dall’alloro.

b) Proprietà lenitive ed emollienti contro arrossamenti e screpolature.

c) Proprietà detergenti e purificanti grazie all’azione sgrassante del sebo.

d) Proprietà calmanti grazie al profumo sprigionato dall’insieme di olio e alloro.

e) Proprietà antiossidanti che permette un corretto ricambio delle cellule.

Usi del sapone di Aleppo

Questo sapone ha tantissimi usi: dall’essere un perfetto scrub esfoliante, è un ottimo struccante viso e post depilazione. La schiuma prodotta dal contatto con l’acqua può essere usata come una vera e propria maschera se lasciato agire per 5 minuti.

È efficace per pelli soggette a herpes, punti neri e arrossamenti. L’uso del sapone di Aleppo renderà la pelle del vostro corpo profumata e idratata naturalmente.

Il sapone di Aleppo è perfetto anche per capelli e cuoio capelluto. Elimina la forfora, purifica il cuoio capelluto e previene la caduta dei capelli, basta risciacquare con acqua e aceto.

Consigli ed effetti collaterali

Sebbene il sapone di Aleppo sia privo di prodotti chimici e aromi aggiunti, quindi perfetto per pelli sensibili e giovani, non è detto che lo sia per tutti i tipi di pelle. Accertatevi che la vostra pelle non sia allergica o intollerante. Si potrebbero mostrare problemi di irritazione per pelli che sono molto sensibili o seggette a dermatiti e psoriasi.

Ringiovanire la tua pelle col sapone di Aleppo, sì, ma con coscienza e attenzione.