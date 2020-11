L’alternativa temporanea contro l’invecchiamento e il rilassamento cutaneo del viso e del corpo, passa per le nuove tecnologie a ultrasuoni. Sono appena usciti alcuni macchinari che permettono di ottenere risultati efficaci e non invasivi, senza andare in sala operatoria. Ecco quali sono le novità per restare giovani, con l’aiuto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Il lifting non chirurgico a ultrasuoni

La nuova frontiera della cura del viso quotidiana sono i beauty devices. Ringiovanire il viso dal medico estetico ma senza bisturi è possibile, grazie ai nuovi dispositivi non chirurgici a ultrasuoni micro-focalizzati e multifunzione, che si adoperano sul viso e sul corpo. Sono utilizzati da medici estetici che possono anche operare a domicilio. I risultati si vedono anche grazie a una sola seduta della durata di un’ora. È possibile trattare il rilassamento del viso, del collo e del decolleté. Il risultato dura circa due anni ed è indicato fino ai 60 anni.

Ringiovanire il viso dal medico estetico ma senza bisturi

Esistono dispositivi per ogni tipo di esigenza: per la pulizia della pelle, per un effetto biostimolante antirughe. Quasi tutti arrivano dalla Corea, dal Giappone, da Israele e gli Usa. I pazienti trattati non necessitano di medicazioni.

Smaltire l’adipe del collo

Un altro device agli ultrasuoni permette di ridurre gli accumuli di grasso localizzato in una sola seduta. Senza bisturi, senza medicazioni e senza danneggiare la pelle ed altri tessuti. Il tessuto cutaneo viene obbligato a produrre delle micro-bolle a livello di cellule adipose. Queste bolle scoppiano e, nell’arco di due mesi, lasciano uscire il grasso in eccesso. Il calore emanato da questo trattamento contrae le fibre di collagene e rende la pelle più tonica.

Rimodellare il resto del corpo

L’appetito vien mangiando. Dunque, una volta rimodellato il viso, è facile farsi tentare dalle altre novità tecnologiche: rulli con aghi sottilissimi che, passando sulla pelle, la stimolano a produrre collagene ed elastina per ripararla. Altri sono in grado di effettuare 60 mila contrazioni in pochi minuti: un toccasana per il lato B, il trattamento dell’addome e il rassodamento delle braccia. I risultati sono naturali e duraturi. E le sedute di trattamento non prevedono tempi di recupero. Si può anzi tornare immediatamente alla vita sociale.