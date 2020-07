E’ possibile tonificare, in un colpo solo, i 50 muscoli del viso e spianare un po’ di rughe, sia maschili che femminili. E ringiovanire con la ginnastica facciale da spiaggia. Basta allenarsi 10 minuti al giorno con lo Yotox, che spopola in USA. Durante il durissimo lockdown, le donne americane mantengono alto il morale dedicandosi al fitness on line e alla bellezza fai da te. E sperimentando questo metodo, lo Yotox, che unisce tutti i principi dello yoga tradizionale: rilassamento, movimenti dolci, respirazione controllata. Ecco come metterlo in pratica.

Yoga e botox in un colpo solo

Lo Yotox promette effetti simili a quelli delle iniezioni di botox praticate dal medico estetico. Ma senza dolori e possibili effetti collaterali come rossori o piccoli lividi. Naturalmente richiede costanza e applicazione. Si può fare ovunque ed è ottimo per sfruttare i ‘tempi morti’, come i minuti di attesa in coda in tangenziale. La spiaggia al tempo del coronavirus, con gli ombrelloni distanziati, offre una location ideale per lo yotox. Alcuni movimenti si possono fare tranquillamente stesi sul lettino, accompagnati dalle onde del mare.

Differenza tra yotox e altre facial gym

Ringiovanire con la ginnastica facciale da spiaggia. Sì ma quale? Esistono vari tipi di ginnastica facciale. Mentre si eseguono gli esercizi bisogna inspirare e espirare in un modo preciso. Come insegna il metodo yoga. I maestri di yotox spiegano che altrimenti non si stimolano la circolazione sanguigna e linfatica. Bisogna favorire l’ossigenazione nei tessuti, lo smaltimento di tossine. Per spianare le rughe frontali, si alzano le sopracciglia, aprendo bene gli occhi. Poi con la punta degli indici si deve premere con delicatezza sulle tempie. A questo punto si contraggono e si rilassano ritmicamente i muscoli della fronte, respirando.

Ringiovanire con la ginnastica facciale da spiaggia

Yotox, la ginnastica facciale da spiaggia, aiuta a contrastare le rughe intorno alle labbra. Quando si è distese a sole, bisogna baciare con forza più volte il palmo della mano: così si stimolate la circolazione della zona labiale. Contro le fastidiose zampe di gallina, strizzare decisi gli occhi, poi premere con l’indice nella zona tra le sopracciglia, in cui si formano le rughe d’espressione. Ripetere il movimento per 20 volte.