Finalmente si respira aria d’estate e la voglia di rinfrescarsi mangiando un gelato è tanta, anche se viene consumato volentieri anche d’inverno.

Ogni scusa è buona, infatti, per fermarsi in una gelateria e comprare questa delizia dai mille gusti.

Non tutti sanno però che si può ottenere molto facilmente un buonissimo gelato anche in casa.

In questo articolo, vedremo come fare. Infatti, rinfreschiamo le nostre giornate con questo spettacolare gelato alla frutta, pronto in 2 minuti, utilizzando solo 3 ingredienti e senza gelatiera.

Alcune accortezze prima di iniziare

Come abbiamo già anticipato, ci serviranno solo questi 3 ingredienti per ottenere un gelato fenomenale. Basteranno infatti, dei pezzi di frutta congelata, del mascarpone e dello zucchero a velo.

Innanzitutto bisogna capire come congelare bene la frutta.

In linea generale, i piccoli frutti o frutti di bosco, si possono congelare al naturale. Basterà lavarli, asciugarli e posizionarli (distanziati) su una teglia da inserire in freezer.

Stessa cosa vale per gli agrumi, che andranno prima divisi in spicchi.

Per congelare albicocche, o pesche, andrà fatto togliendo dapprima il nocciolo. In seguito, devono essere inseriti con lo sciroppo in dei contenitori rigidi.

Le banane, invece, una volta mature possono essere ridotte in purea e poi congelate in freezer.

L’importante è non congelare frutta che contiene troppa acqua, o le mele.

Una volta capito come congelare la frutta, vediamo come preparare il nostro gelato cheesecake.

In questa guida, useremo le fragole.

Inseriamo in un frullatore le fragole congelate, il mascarpone e lo zucchero a velo. Possiamo anche inserire il succo di mezzo limone.

Frulliamo il tutto, assicurandoci di procedere ad una velocità sostenuta all’inizio, per sminuzzare bene la frutta. Dopodiché, diminuiamo progressivamente la velocità.

Come detto, il procedimento durerà più o meno 2 minuti, finché il composto non risulterà cremoso.

Una volta finito, riversiamo il gelato in un contenitore e lasciamolo in freezer per 15-20 minuti.

Ed ecco qui: il nostro gelato fatto in casa è pronto per essere gustato!

