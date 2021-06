Le temperature elevate di questi giorni ci spingono a cercare freschezza in tutti i modi. Ma a piangere sono anche le tasche dei contribuenti che per un poco di sollievo sono costretti ad accendere i condizionatori. È possibile rinfrescare casa in estate con 3 trucchi e ridurre i consumi della bolletta in modo drastico. Sono semplici consigli che se messi in pratica donano un sollievo immediato. Vediamo di cosa si tratta.

Rinfrescare casa in estate con 3 trucchi e ridurre i consumi della bolletta

Per rinfrescare casa l’aria condizionata è un metodo efficace ma i condizionatori agiscono negativamente sulla bolletta. Ci sono consigli più conveniente per raffreddare casa che non costano nulla e sono rispettosi dell’ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il primo consiste nel chiudere le finestre per mantenere l’appartamento il più fresco possibile. Ventilare la casa molto presto e in tarda serata quando l’aria è più fresca. Durante il giorno è consigliato tenere le finestre chiuse.

Il secondo trucco consiste nell’oscurare le stanze. Per fare questo è consigliato oscurare lo spazio dove si soggiorna maggiormente. Ideali le persiane dentro e fuori le finestre, le tende invece tendono ad attirare calore.

Un classico rimedio della nonna

Il terzo consiglio è il classico consiglio della nonna. Si tratta di raffreddare l’appartamento con asciugamani bagnati, strofinacci o lenzuola. È sufficiente immergere il tessuto scelto in acqua fredda, strizzarlo bene in modo che non goccioli. Infine, appendere il tessuto umido davanti alla finestra o al centro della stanza.

Questo trucco dona immediatamente un effetto rinfrescante. L’effetto è determinato dall’evaporazione a freddo dell’asciugamano.

In effetti, durante il processo di asciugatura del tessuto si raffredda l’aria intorno. Si consiglia comunque, di non esagerare perché troppi panni umidi rendono l’aria più umida e l’aria umida può essere più calda dell’aria secca. Quindi, utilizzare questo trucco quando le temperature sono molto elevate per ottenere immediatamente un effetto di raffreddamento.

Approfondimento

Il caldo incide sui medicinali con effetti dannosi per la nostra salute