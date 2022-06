Crema e frutta fresca rappresentano un abbinamento sempre prezioso in cucina. Quando scegliamo di usare frutta di stagione, basta valorizzarne sapore e freschezza con pochissimi accostamenti.

La crema pasticcera valorizza perfettamente un coulis di frutta fatto come si deve. Oltre che le fragole, possiamo usare un ingrediente di stagione incredibilmente apprezzato da grandi e piccini.

Così come non serve il forno per preparare un’incredibile torta allo yogurt, non servirà usare il forno neppure per questo dolce al cucchiaio. Si tratta di un dessert perfetto da servire come fine pasto, ma anche ottimo a colazione o merenda.

Di quali ingredienti abbiamo bisogno

Per la crema pasticcera:

300 grammi di mango;

2 uova medie;

50 grammi di burro;

75 grammi di zucchero;

un cucchiaio circa di fecola di patate;

la scorza e il succo di un limone.

Per il coulis di ciliegie:

300 grammi di ciliegie prive di nocciolo;

80 grammi di zucchero;

mezzo limone.

Per il crumble di amaretti:

amaretti sbriciolati q.b.;

2 noci di burro;

2 cucchiai di zucchero.

Rinfresca il palato a ogni cucchiaio questo dolce veloce con biscotti sbriciolati e senza panna, il fine pasto da ristorante

Occorrerà pulire il mango e privarlo della buccia, eliminando il nocciolo centrale. Tagliarlo, poi, in piccoli pezzi e frullarlo in un mixer da cucina. Nel frattempo, lavare il limone, grattugiarne la scorza e raccoglierne il succo.

In un pentolino, sciogliere il burro a fuoco dolce. Sbattere le uova con lo zucchero per ottenere un composto spumoso. Unire il burro intiepidito al composto di uova e zucchero e alla purea di mango.

Diluire la fecola nel succo di limone e aggiungerlo al composto appena preparato. Unire anche la scorza di limone. Bisognerà proseguire la cottura della crema e attendere che questa diventi abbastanza densa.

Coprire, poi, con pellicola e mettere da parte.

La preparazione delle ciliegie e degli amaretti

Rinfresca il palato a ogni cucchiaio questo dolce con crema pasticcera, coulis di ciliegie e amaretti sbriciolati. Non bisogna usare la panna perché saranno proprio questi ingredienti a dare cremosità a tutto il dolce.

Eliminato il nocciolo delle ciliegie, collocarle in un pentolino, aggiungere la scorza di limone, il succo e lo zucchero. Scaldare a fuoco dolce per 10 minuti. Sbriciolare metà degli amaretti e saltarli con zucchero e burro.

Stratificare il dolce, anche in monoporzione, alternando coulis di ciliegie, crumble di amaretti, la crema al mango. Decorare con la polvere di amaretto avanzata.

