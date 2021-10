L’autunno è la stagione ideale per rafforzare le difese immunitarie. Il nostro corpo indebolito dal primo freddo è più esposto alle intemperie e all’influenza. Grazie all’alimentazione, però, possiamo aiutarlo a innalzare delle forti barriere protettive. In questo periodo la natura ha certamente pensato a noi, producendo ortaggi e frutta colorati benefici per la salute.

Sono tantissimi i prodotti di stagione che contribuiscono a proteggere il nostro organismo. Dal verde di cicorie e cavoli, all’arancione di zucca e cachi, le ricette da provare non mancano. Per esempio, possiamo provare la deliziosa crostata d’autunno con un ingrediente segreto che potrebbe aiutare contro malanni stagionali e problemi intestinali. Ma c’è un prodotto molto amato emblema dell’autunno e normalmente non viene coltivato. Si tratta del porcino. Questo fungo straordinario cresce nei nostri boschi ed è molto prezioso.

Una ricetta diversa dal solito

Spesso, nei mercati raggiunge prezzi esorbitanti. Infatti, è molto più conveniente imparare a riconoscerlo e raccoglierlo da soli. Tanti sono gli abbinamenti che si sposano perfettamente col porcino. Oggi vogliamo proporre una ricetta diversa dal solito, capace di darci calore anche nelle giornate più fredde e tristi. Ecco come rinforziamo le difese immunitarie con questo magnifico piatto autunnale cremoso ricco di vitamina B12.

Infatti, i funghi sono una fonte ricchissima di sali minerali e vitamine che prendono direttamente dal terreno. Inoltre, gli ortaggi solitamente scarseggiano di vitamina B12. Al contrario, i funghi ne sono ricchissimi e per questo sono fonte di antiossidanti. Le scienza alimentare consiglia di consumarli perché i loro principi nutritivi potrebbero rafforzare le difese immunitarie. Poi, i funghi sono un cibo ipocalorico perfetto per diete e regimi alimentari particolari.

Rinforziamo le difese immunitarie con questo magnifico piatto autunnale cremoso ricco di vitamina B12

Per iniziare la nostra ricetta ci servono:

200g di funghi porcini;

200g di funghi champignon o pleurotus;

1 cipolla bionda;

1 spicchio d’aglio;

40g di burro o olio d’oliva;

1 cucchiaio di farina o amido di riso;

salvia;

sale e pepe q.b.

Per iniziare la preparazione puliamo i funghi eliminando la terra con un pennello da cucina e un coltello. Poi tagliamoli seguendo le venature della cappella in pezzi medi. In una casseruola sciogliere il burro, unire la cipolla tritata finemente e far soffriggere. Dopo pochi minuti uniamo i funghi. Prepariamo del brodo o usiamo quello pronto e aggiungiamone un bicchiere al soffritto. Lasciamo cuocere per 10 minuti.

Adesso incorporiamo la farina con un cucchiaio e frulliamo tutti gli ingredienti. Così otterremo una crema densa e liscia. Se fosse troppo densa possiamo sempre aggiungere del brodo. Condiamo la vellutata con la salvia croccante fatta rosolare nel burro e un filo d’olio.