In estate i capelli possono essere messi a dura prova. La salsedine e i raggi solari a primo acchito regalano quell’effetto “serfista” molto affascinante. In realtà, però, questi agenti esterni stressano molto il capello, che va salvaguardato con più attenzione rispetto alle altre stagioni.

Proprio per questa ragione, in estate si dovrebbero evitare trattamenti che possono indebolire o stressare ulteriormente i capelli. Piastre, phon e temperature troppo alte non sono il massimo per una chioma già provata. Anche i trattamenti schiarenti, come mèches e balayage, andrebbero evitati nel periodo che precede l’esposizione al sole.

Se invece vogliamo non solo proteggere, ma anche aiutare i capelli in questo periodo, possiamo farlo con un trattamento naturale. Per rinforzare i capelli dallo stress del sole e del mare in modo naturale la risposta è l’henné neutro.

Che cos’è e come agisce

Rinforzare i capelli dallo stress del sole e del mare in modo naturale è possibile. La risposta ce la offre ancora una volta la natura. L’henné neutro, a differenza di quello rosso, biondo o scuro, non tinge il capello. La sua funzione è quella di nutrire cute e lunghezze in profondità e di rinforzare i capelli. Come qualsiasi tipo di henné, li renderà straordinariamente lucidi.

È perfetto, inoltre, per chi soffre di cute grassa. Grazie alla sua azione seboregolatrice è, infatti, in grado di riequilibrare la produzione di sebo. Proprio per questa ragione, l’henné neutro, così come quelli pigmentati, si sconsigliano a chi soffre già di cute secca. Si rischierebbe, infatti, di seccarla eccessivamente.

I capelli, dopo questo tipo di trattamento, saranno più spessi, come irrobustiti. Questo compenserà quell’effetto sfibrato che assumono in estate. Saranno anche molto più morbidi al tatto. Per chi non ama cambiare il colore ai propri capelli, ma vuole comunque mantenerli robusti e morbidi, è questo il rimedio adatto.

Per chi desidera rinforzare la propria chioma dagli effetti dannosi di sole e acqua salata, in modo naturale, la risposta è l’henné neutro. Rinforzare i capelli dallo stress del sole e del mare in modo naturale non è mai stato così semplice.

