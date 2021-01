Alba e tramonto sono i due momenti più magici della giornata. Da sempre l’uomo non può che meravigliarsi osservando questo vero e proprio spettacolo della natura, rimanendo incantato ad osservare l’orizzonte e la luce. Se però è raro svegliarsi abbastanza presto da poter vedere l’alba, il tramonto lo viviamo ogni giorno. E nonostante tutte le nuove invenzioni, le tecnologie e i film, il tramonto rimane sempre la cosa più bella. Ma questo momento magico può influenzare l’uomo? La risposta ovviamente è sì, il tramonto stimola in noi alcune reazioni. Impariamo quindi a rinascere con il sole: come il tramonto influenza positivamente l’uomo.

Cromoterapia

Molto spesso il tramonto coincide con la fine degli impegni della giornata. Questo è quindi il momento in cui torniamo ad occuparci di noi stessi e possiamo rilassarci. Gli effetti benefici del tramonto sono comunque più evidenti durante l’estate. Questo non solo perché le giornate sono più lunghe e siamo in vacanza, ma anche perché i contrasti di colore sono più intensi e vivi. Il relax e il benessere che proviamo osservando un tramonto è infatti in gran parte merito della cromoterapia. I colori infatti influenzano fortemente lo stato d’animo degli uomini, e producono anche effetti positivi psichici e fisici. In particolare il colore rosso e le tonalità calde del tramonto trasmettono una sensazione di passione e calore emotivo. Questo aiuta a ritrovare la calma, un naturale equilibrio e una sensazione di pace.

Rinascere con il sole: come il tramonto influenza positivamente l’uomo

Abbiamo visto come già naturalmente il sole aiuti il corpo e la mente umana a trovare pace e calma. Questo magnifico e benefico effetto può però essere potenziato ulteriormente dalla mente umana. Il tramonto infatti non è solo un momento magico, ma è il momento perfetto per lasciarsi tutto alle spalle e rinascere. Se quindi abbiamo avuto una giornata storta, se siamo di cattivo umore o abbiamo sofferto usiamo il tramonto per superare queste sensazioni. Se possibile mettiamoci in luogo tranquillo e respiriamo profondamente osservando questo spettacolo. E assieme al sole lasciamo andare via anche tutte le sensazioni e i sentimenti negativi accumulati durante la giornata. Il giorno ora è finito e il tramonto si è portato dietro paure, dolori, rabbia, preoccupazioni e sofferenze. Fino a domani non dovremo più preoccuparci di nulla e potremo riposarci al meglio.