Se una penna accidentalmente cade sui vestiti, o i bambini si divertono a scrivere sui vestiti, niente panico e soprattutto non è necessario ricorrere a detergenti aggressivi. È possibile rimuovere le macchie di penna con un semplice rimedio casalingo che pochi conoscono. Vediamo quali rimedi casalinghi adottare per rimuovere la macchia di inchiostro in modo efficace e da utilizzare anche per i capi più delicati.

Rimuovere le macchie di penna con un semplice rimedio casalingo che pochi conoscono

Abbiamo già consigliato il metodo infallibile che non tutti conoscono e che sbagliano a non provare perché elimina le macchie di vino e aloni in modo strepitoso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le macchie di penna dai vestiti devono essere rimosse rapidamente, perchè se passa troppo tempo, si asciugano ed è difficile liberarsene.

Tuttavia, per trattare le macchie di penna, non è assolutamente necessario acquistare un detergente speciale. Ci sono alcuni rimedi casalinghi che permettono di ottenere un ottimo risultato, e soprattutto sono economici. Quelli che proponiamo si riferiscono ad ingredienti che comunemente si trovano nella dispensa della cucina.

Il primo rimedio è quello più delicato. Bisogna trattare le macchie di penna con il succo di limone.

L’acido citrico contenuto nel limone scioglie i coloranti dalle fibre. Per togliere la macchia utilizzare uno spazzolino da denti o da unghie. Dopo aver versato il succo di limone sulla macchia strofinare con lo spazzolino. Poi, lavare il capo, questo metodo dovrebbe dare risultati soddisfacenti.

Un altro metodo molto efficace è anche l’aceto. Immergere la zona con la macchia in un po’ di aceto e con lo spazzolino da denti strofinare. Infine, lavare il capo in lavatrice.

Per capi sensibili

Per tessuti molto sensibili, ad esempio la seta, è possibile provare con l’alcol puro ad alta percentuale. Prima di versare l’alcol sul capo, effettuare un test per vedere se l’alcol sbianca il tessuto. In questo caso, non bisogna strofinare ma solo tamponare l’alcol sul capo di abbigliamento. Poi, lavare il capo come di consueto.