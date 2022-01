Il dessert è un dolce e piacevole accento che allieta anche le giornate più scure. Alla fine di un pasto, come merenda o come colazione, è sempre una carezza per il nostro stomaco.

Spesso si tende a considerare la pasticceria come un insieme di azioni elaborate e lunghe. In realtà è possibile sfornare dei dolci buonissimi anche in un battibaleno e senza essere mastri pasticcieri.

È il caso di alcuni dolcetti cioccolatosi dal ripieno croccante o di golosi biscotti preparati con solo gli albumi.

Un posto di rilievo però l’hanno i dessert preparati con la frutta di stagione, che rivelano un aroma intenso e inconfondibile.

Rimpiazzerà la classica torta di mele o all’arancia questo soffice e facile dolce con pompelmo rosa

Sicuramente nel periodo primaverile-estivo vi è l’imbarazzo della scelta circa la frutta da utilizzare nei dessert. È un errore però credere che l’inverno non metta a nostra disposizione altrettante delizie per le nostre ricette.

Spesso ci si limita a usare le mele o le arance per preparare le torte. Possiamo però disporre anche di altra frutta alla quale spesso non pensiamo, come il profumato pompelmo rosa.

Pochi lo usano nei dolci e non sanno cosa si perdono. Infatti può essere l’ingrediente di punta di una ciambella soffice e cremosa, nonché squisita.

Ci serviranno:

2 pompelmi rosa;

1 vasetto di yogurt bianco;

3 vasetti di farina;

1 vasetto di zucchero più 50 gr;

3 uova;

lievito per dolci da 16 gr;

150 gr di burro;

50 gr di panna per dolci;

Preparazione

Questo dolce è un’interessante variante della ciambella 3 vasetti, ci serviremo infatti dei contenitori dello yogurt come misurini.

Rompiamo le uova in una ciotola e aggiungiamovi lo yogurt e il vasetto di zucchero. Con le fruste lavoriamo il composto.

Sciogliamo 100gr di burro a bagnomaria e aggiungiamolo.

Spremiamo i due pompelmi e il succo di uno lo incorporeremo nell’impasto. Uniremo poi anche la farina setacciata e infine il lievito.

Imburriamo uno stampo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi e inforniamo per una mezz’ora. Dopo averla sfornata, lasciamola raffreddare e prepariamo la crema.

Sciogliamo gli altri 50 gr di burro e poniamoli in un pentolino assieme al succo dell’altro pompelmo, il restante zucchero e la panna. Mettiamo sul fornello a fuoco basso, mescolando continuamente per far sì che non attacchi o bruci. Quando dopo qualche minuto saranno amalgamati gli ingredienti, spegniamo. Avremo ottenuto una profumatissima crema che renderà la nostra ciambella ancora più buona.

Non ci rimarrà allora che ricoprire la torta con la crema, il nostro fantastico dolce sarà pronto da gustare. Sarà un successone, infatti rimpiazzerà la classica torta di mele o all’arancia questo soffice e facile dolce con pompelmo rosa.

