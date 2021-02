Arriverà finalmente anche la bella stagione e con essa spiaggia e vacanze. Ma, come rimettersi in forma per l’estate senza fare troppe rinunce dopo mesi di vita sedentaria? Palestre, piscine, impianti da sci e calcetto, solo per citarne alcuni, rimangono sempre chiusi. Passeggiate e jogging non mancano. Magari anche qualche esercizio fai da te, in versione simil palestra. Ma, se vogliamo fare una discreta figura e abbiamo messo su qualche chiletto, ecco qualche consiglio utile, senza stravolgere la quotidianità.

La distribuzione corretta delle calorie per perdere peso

Se la nostra intenzione è quella di rimettersi in forma senza fare troppe rinunce, per prima cosa, attenzione a come distribuiamo le calorie nei pasti. Meglio, infatti concentrarle a inizio giornata, per poi avere tempo e modo di smaltirle. In questo senso, diventa fondamentale la colazione, magari a base di cereali, yogurt e frutta secca. Vitamine e proteine, ma anche grassi buoni, che ci daranno energia, ma, allo stesso tempo attiveranno il metabolismo. Processo fondamentale per snellire senza troppa fatica. Allo stesso modo, se ne abbiamo la possibilità, ecco un pranzo energetico e una cena leggera.

Tanta acqua e pochi zuccheri

Ecco altre due azioni alla base di un dimagrimento senza eccessivi sforzi: bere tanta acqua e limitare gli zuccheri. Un organismo idratato attiva il metabolismo meglio di chiunque altro, non per niente l’acqua, ma con essa anche le tisane, drenano e fanno perdere liquidi e tossine. Di pari passo, dobbiamo assumere la quantità di zuccheri strettamente necessaria al fabbisogno del nostro cervello. Anche, in questo caso, consigliamo l’assunzione a colazione. Ecco, allora che potremmo concederci un paio di cubetti di cioccolata o una fetta di torta di mele o di crostata, fatte in casa.

Il poker delle meraviglie

Ovviamente, se abbiamo intenzione di tornare in forma senza eccessive rinunce, il movimento quotidiano è quanto mai fondamentale. A ciò, cerchiamo di aggiungere quattro alimenti praticamente senza grassi e calorie, ricchi di acqua, fibre e vitamine:

insalata e lattuga;

cetrioli;

asparagi;

sedano.

Un vero e proprio poker delle meraviglie, che ci aiuterà a mantenerci in forma, partendo proprio dalla tavola, avendola come alleata e non come nemica. Ecco come rimettersi in forma per l’estate senza fare troppe rinunce.

