Se d’inverno si faceva una doccia al giorno, d’estate, per togliersi dalla pelle la sensazione di unto e sudore, si faranno almeno due docce. Una sicuro prima di andare a dormire e l’altra magari non appena si torna a casa. Per quanto la doccia sia piacevole e rinfrescante non bisogna mai dimenticarsi di alcune piccole accortezze da mettere in atto.

Rimedio per far asciugare prima il tappetino della doccia ed evitare così muffa e batteri

Quando si fa la doccia, soprattutto se il bagno si condivide, è opportuno lasciarlo in ordine e pulito. Quindi raccogliamo i vestiti in giro, puliamo sempre la doccia o la vasca dopo esserci lavati ed evitiamo di lasciarlo bagnato a terra, poiché l’umidità è un perfetto covo di batteri e muffa.

Il tappeto del bagno

Cerchiamo di fare chiarezza sul tappeto del bagno. Conviene, infatti, in realtà sempre avere in bagno due tappeti e mai solo uno. Possiamo dire che uno è quello fisso, mentre l’altro è quello mobile.

Il tappeto fisso è quello che sta ad esempio sotto il lavandino, mentre quello mobile si usa solo quando si fa la doccia.

Che fare?

Stediamo il tappetino della doccia in terra, così quando abbiamo finito di lavarci poggiamo i piedi su questo senza bagnare in giro. Questo tappetto però non deve rimanere a terra bagnato, ma andrà raccolto e poggiato sul bordo della vasca, oppure in alto nella doccia. Solo così il tappeto si asciugherà per bene e non si creerà nessuna muffa sopra.

È fondamentale far asciugare il tappeto e non lasciarlo a terra bagnato o umido, perché diventa un covo di batteri, poiché questi amano le zone umide. Ed ecco allora un rimedio per far asciugare prima il tappetino della doccia ed evitare così muffa e batteri.

Approfondimento

Stop a questo errore che molti commettono quando lavano le scarpe che le rovina.