Svegliarsi con gli occhi gonfi solitamente ci fa iniziare la giornata con l’umore sbagliato. È un problema che colpisce tutti, sia uomini che donne.

È spesso causato dalle tante ore passate davanti al computer, mancanza di sonno o allergie. Ma sono anche tante altre le cause che portano al gonfiore dei nostri occhi.

Potrebbe infatti anche essere l’effetto di un’eccessiva esposizione al sole o di una dieta troppo ricca di sale o caffeina.

Questi segnali ci indicano che è assolutamente necessario cambiare alcuni comportamenti appartenenti alla nostra routine quotidiana.

Rimedi veloci per gli occhi gonfi al mattino

Prima di tutto è importante dormire a sufficienza: circa otto ore a notte. Inoltre bisognerebbe cercare di dormire sulla schiena e con la testa elevata perché questo facilita il drenaggio dei liquidi.

In ogni caso va comunque sottolineato che alcune infezioni, se non adeguatamente trattate, possono comportare complicazioni. Quindi è fondamentale determinare con accuratezza la causa di tali disturbi ed eventualmente consultare il proprio medico di fiducia.

Se abbiamo la certezza che siano dovuti a cattiva qualità del sonno o a stress, vediamo come possiamo procedere.

Se ci svegliamo con gli occhi gonfi è meglio evitare di applicare make-up o creme per gli occhi.

Soprattutto se dobbiamo andare al lavoro in fretta, possiamo sfruttare alcuni rimedi veloci per gli occhi gonfi al mattino.

Questi rimedi naturali, veloci ed efficaci si possono quindi usare in tutte le situazioni al fine di alleviare rapidamente il gonfiore.

Impacchi con ghiaccio tritato o con prodotti surgelati

Scegliamo uno dei prodotti surgelati che abbiamo in freezer o del ghiaccio tritato, mettiamoli in uno strofinaccio e posiamolo sul nostro occhio gonfio.

Il freddo, infatti, è uno toccasana per le infiammazioni in generale. Proprio per questo è un grande aiuto per il gonfiore.

Impacchi alla camomilla

Prepariamo nell’acqua bollente e mettiamo in infusione due bustine di camomilla.

Prima di posizionarle sugli occhi attendiamo che si raffreddino, teniamole circa dieci minuti sugli occhi e vedremo il risultato.

Questi sono i principali rimedi veloci per gli occhi gonfi al mattino. Non trascuriamo di prenderci cura di noi stessi.