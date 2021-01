A quanti di noi capita in un periodo o in una giornata di non voler saperne di alzarsi dal letto? Forse c’è un preciso motivo. Molte volte quando fuori c’è una brutta giornata con il cielo grigio ci sentiamo particolarmente stanchi. O anche quando piove o si abbassano di molto le temperature. Come per esempio in questo periodo dove sul nostro paese è arrivato un’ondata di freddo che porta con se anche nubi e pioggia. Se si avverte un malessere potrebbe esserci una precisa condizione che ci caratterizza, si tratta della meteoropatia. Questa potrebbe essere la causa che ci dà in queste giornate quella stanchezza, quella voglia di rimanere sul divano a riposare. Esistono però dei rimedi per combattere il malessere da brutto tempo, vediamo quali sono.

Cos’è la meteoropatia?

La sindrome da meteoropatia è una condizione che si crea nel momento in cui ci sono dei determinati cambiamenti climatici. Questi possono riguardare le temperature o l’umidità o i fenomeni atmosferici come pioggia e vento o la presenza di nubi. Questi in realtà hanno un effetto sul nostro organismo che deve apportare dei processi per adattarsi a questi cambiamenti. Può avvenire però che il nostro corpo non è in grado di reagire in modo giusto. O anche che a seguito di bruschi salti climatici non faccia proprio in tempo ad abituarsi. In questi casi si sviluppano dei sintomi come stanchezza, sonnolenza, dolori muscolari, depressione e molti altri.

Se la forma di meteoropatia e quindi i sintomi sono importanti è assolutamente consigliabile di consultare il proprio medico. Ma se ci sentiamo semplicemente un po’ giù e affaticati si possono adottare dei rimedi semplici e più naturali.

Ecco cosa bisognerebbe fare

È da specificare che non esiste una vera e propria terapia. Questi infatti sono rimedi per combattere il malessere da brutto tempo non per curarla del tutto. Nonostante ciò si noteranno sicuramente dei benefici se si adotteranno. In primo luogo è consigliabile l’assunzione di sali minerali come magnesio e potassio e anche di vitamine. Per alcune di queste ultime non sempre è necessario ricorrere per forza ad integratori. Infatti possiamo captarle dall’alimentazione. In questi periodi quindi facciamo il pieno di frutta e verdura. Questo ci aiuterà a ritrovare l’energia per combattere quel senso di stanchezza. Inoltre si possono preparare tisane particolari per scaldarci, rilassare i nervi.

In questo caso specifico usiamo ingredienti come la camomilla, il tè verde, o il biancospino e la malva. La cosa invece che nessuno si aspetterebbe di dover fare è l’attività fisica. Per quanto ci si possa sentire giù fare dello sport anche a casa può effettivamente ridarci il buon umore. L’allenamento ci permette inoltre di scaricare lo stress che può accompagnare questa condizione e aiuta a rigenerare il nostro corpo.

Con questi rimedi per combattere il malessere da brutto tempo riusciremo ad affrontare la giornata in maniera sicuramente più positiva.