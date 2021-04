La calvizie maschile è sicuramente più diffusa ma purtroppo questa problematica colpisce anche il gentilsesso. Quando iniziamo a notare una recessione dei capelli anche il nostro benessere psico-fisico accusa il colpo. Perciò non bisogna demoralizzarsi perché ci sono rimedi per combattere a denti stretti la caduta e donare lunga vita ai capelli. Questo problema non sorge solo in età avanzata ma anche in età molto giovane. I nostri Esperti di beauty hanno letto il rapporto di CRLAB, uno dei principali player mondiali nel settore.

Problemi calvizie fin da maggiorenni

I problemi di calvizie iniziano a 20 anni per il 70% degli uomini e per il 18% delle donne. Dunque, chi non vuole ritrovarsi negli anta senza capelli oppure con evidenti diradamenti meglio che inizi a preoccuparsi fin da subito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Soprattutto i maschi hanno un diavolo per capello quando iniziano effettivamente a vedere le anomalie della propria capigliatura. Un sondaggio effettuato nel Regno Unito ha decretato che il 94% degli uomini ha il terrore di rimanere calvo.

Perché cadono i capelli in primavera

Purtroppo la primavera porta la caduta di capelli per un motivo genetico. Infatti a gennaio aumentano le strutture follicolari che entrano in fase terminale. Di conseguenza ad aprile, dopo il ciclo vitale di circa tre mesi, si nota un aumento della caduta dei capelli.

La tecnologia ci aiuta a combattere la caduta dei capelli

Oramai grazie alla tecnologia ogni problema può essere risolto restando tranquillamente a casa. Infatti si può ricorrere a presidi hi-tech formato domestico per combattere l’anticaduta.

Esiste un casco home-use con 105 punti luci capace di aumentare la microcircolazione e consentendo un migliore nutrimento dei bulbi piliferi.

Bastano venti minuti di trattamento al giorno per tentare di conservare capelli più sani, spessi e densi. La Food and Drug Administration statunitense ha permesso la fotostimolazione come tecnologia efficace per combattere la caduta dei capelli.

Un altro rimedio da prendere in considerazione

I kit anticaduta contrastano la caduta e donano vitalità e corpo ai capelli più sottili e sfibrati. Però bisogna essere molto attenti a seguire tutte le fasi: un pre-shampoo, shampoo e fiale ad azione boost per la purificazione del cuoio capelluto. Chi vuole evitare la calvizie ha dei rimedi per combattere a denti stretti la caduta e donare lunga vita ai capelli.