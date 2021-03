Grazie alle facilitazioni e agli sconti fiscali i contribuenti possono ottenere il rimborso di una parte delle spese che sostengono. Analizziamo pertanto la possibilità di beneficiare di un rimborso di 374 euro sulle spese sanitarie per redditi fino a 40.000 dall’Agenzia delle Entrate. La Redazione ha anche ricordato che si possono ricevere “Fino a 400 euro di rimborso dall’Agenzia delle Entrate a chi assiste disabili e anziani”. Nel momento in cui il cittadino presenta la dichiarazione dei redditi può portare in detrazione soltanto alcune voci di spesa.

L’eventuale rimborso di 374 euro sulle spese sanitarie per redditi fino a 40.000 euro dall’Agenzia delle Entrate spetta difatti in specifiche circostanze. Lo sconto fiscale del 19% sulle spese sanitarie si applica anche in caso di ricovero nella case di riposo. Tale beneficio fiscale vale tanto per il paziente ospite della RSA quanto per il familiare che se ne prende cura. L’opportunità di godere di facilitazioni fiscali riguarda non solo il ricovero in strutture pubbliche, ma anche private. A queste si aggiungono i centri residenziali o semiresidenziali che rientrano in particolari convenzioni o che godono dell’accredito regionale o nazionale.

Rimborso di 374 euro sulle spese sanitarie per redditi fino a 40.000 euro dall’Agenzia delle Entrate

Il costo del ricovero in RSA prevede una detrazione del 19% su un tetto massimo di spesa pari a 2.100 euro. Ciò vale a livello nazionale per l’anno 2021 e riguarda unicamente le voci di spesa relative alla parte sanitaria. Ciò equivale a dire che non si possono detrarre i costi relativi alla permanenza nella struttura residenziale. Il paziente o il familiare del ricoverato possono pertanto ricevere rimborsi solo in riferimento alla quota sanitaria delle spese complessive che mensilmente affrontano. Esiste inoltre il limite reddituale di 40.000 euro da non superare per poter rientrare fra i beneficiari delle agevolazioni fiscali al 19%.

A livello regionale invece vi possono essere differenze dal momento che cambiano le percentuali di detrazione. Pertanto ad esempio nella Regione lombarda la percentuale di detrazione sale a 58%, in Emilia Romagna al 50% e così via. Conviene pertanto consultare il portale ufficiale della Regione per conoscere con precisione le facilitazioni fiscali di cui si può fruire.