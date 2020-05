Le mamme e i papà di tutto il mondo durante questo lockdown hanno affrontato non pochi problemi. La chiusura delle scuole e la sospensione dell’attività didattica pare esserne la prima causa. Genitori a tempo pieno e lavoratori di fronte al computer. Eppure le tasse per l’istruzione sono state pagate in modo regolare. E sono molti i genitori a recriminare il fatto che lo Stato abbia riversato su di loro il servizio scolastico.

Giorni interi passati a lavorare da casa, ma anche ad occuparsi contemporaneamente dei figli. Compiti, giochi, tempo libero da occupare: tutti impieghi chiaramente non retribuiti. E quindi, viene da chiedersi, sarebbero giusti dei rimborsi per i genitori a causa del coronavirus?

Le mamme tedesche chiedono rimborsi

Sono state soprattutto le mamme di tutta la Germania a far sentire la propria voce. Guidate dall’architetto Karin Hartmann, hanno richiesto dei contributi da parte dello Stato proprio per la sospensione di molte attività legate all’infanzia. Una squadra d’assalto, se così vogliamo chiamarla, di mamme lavoratrici che si sono trovate a gestire gli impegni professionali e i figli. E chiedono una cosa: rimborsi per i genitori a causa del Coronavirus. Le mamme tedesche emettono fattura. E, assieme a loro, si stanno unendo non pochi papà.

Il dibattito spopola sui social

Per adesso nessuna risposta. Ma sui social impazza furioso il dibattito. L’hashtag lanciato è #CoronaElternRechnenAb! (traducibile con “conti dei genitori per il coronavirus”). Se c’è chi sta appoggiando l’iniziativa, molti altri invece la criticano. Intanto aumentano le storie dei genitori che raccontano della nuova quotidianità e delle difficoltà che si stanno incontrando. Il fenomeno però, per il momento, pare essere limitato alla Germania.

Per ora non è prevista nessuna erogazione del rimborso richiesto. E se molte delle mamme tedesche richiedono cifre modiche, altre arrivano addirittura a 20mila euro.

Dai social si arriverà a un confronto diretto con lo Stato o la protesta scoppierà come una bolla di sapone?