Rimbalzo sui mercati. Le azioni per approfittarne

Ecco arrivato il rimbalzo sui mercati. E con lui le possibili azioni per approfittarne.

Quello che sta accadendo adesso significa di più di una ripresa sui mercati. Significa una (quasi) certezza che se adesso l’economia deve sottomettersi all’onda d’urto del Covid-19, in un futuro vicino le cose cambieranno. I mercati, si sa, sono lungimiranti, quindi può essere il caso di trovare le azioni per approfittarne.

Un investimento con un alto margine di rischio

In che modo? Viaggi e turismo sono probabilmente i settori dell’economia più colpiti durante la pandemia di coronavirus. Ed ora che si sta assistendo ad una progressiva riapertura delle attività produttive è ipotizzabile pensare che anche loro saranno coinvolti dal trend in arrivo. Da specificare. Chiunque voglia pensare di sfruttare il rimbalzo sui mercati puntando al settore trasporti quando lo stesso Buffett lo ha dichiarato un errore, deve essere conscio del fatto che investire in questi settori, allo stato attuale delle cose significa fare un investimento con un alto margine di rischio. Basti pensare al caso di Norwegian Cruise Line. Con tutte le conseguenze del caso. E non tutti sono in grado di reggere una pressione forte come quella che si può prospettare. Da molti vista come un’azione da vendere prima del 2021. Soprattutto dopo che Moody’s ha rivisto la sua posizione sul settore navale.

Il rimbalzo sui mercati e le azioni per approfittarne

D’altra parte, ad alto rischio si associa sempre un alto guadagno. Nel caso ci si senta predisposti a rincorrere il rimbalzo sui mercati e le azioni per approfittarne, si può dare uno sguardo a titoli come Southwest Airlines (NYSE: LUV) recentemente vendute da Warren Buffett. Questa notizia (ovviamente insieme alle misure per combattere la pandemia) ha fatto precipitare il titolo del 47% circa da inizio anno. L’azienda ha un’ottima reputazione sul fronte del servizio clienti oltre ad una forza notevole sui conti. A questo punto la domanda. Tutto questo sarà senza dubbio utile per il titolo, ben posizionato per resistere alla crisi e beneficiare di un rimbalzo quando l’industria si riprenderà. Ma quando si riprenderà? Il rischio è tutto qui.