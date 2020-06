Rimbalzo in corso o inversione di tendenza? I livelli di trading da monitorare sul titolo Brembo

Rimbalzo in corso o inversione di tendenza?

È questa la domanda che si stanno ponendo gli investitori legati all’ex regina del Ftse Mib. Negli ultimi anni, infatti, Brembo ha avuto performance borsistiche eccezionali accompagnate da una crescita industriale altrettanto eccezionale. Nonostante il ribasso degli ultimi mesi, infatti, su un orizzonte temporale di cinque anni, la performance di Brembo risulta essere ancora la migliore. il titolo, infatti, ha guadagnato il 6% circa a fronte di un settore di riferimento e un mercato italiano che hanno perso il 43,2% e il 38,1%, rispettivamente.

Prima di risponde alla domanda facciamo una panoramica sui punti di forza e di debolezza del titolo.

Punti di forza del titolo azionario Brembo

Considerando le piccole differenze tra le varie stime degli analisti, la visibilità commerciale del gruppo è buona.

Punti di debolezza del titolo azionario Brembo

Secondo le previsioni, per i prossimi anni fiscali si prevede una crescita lenta delle vendite.

Le previsioni di vendita dell’azienda per i prossimi anni sono state riviste al ribasso, il che fa presagire un altro rallentamento degli affari.

Negli ultimi dodici mesi, l’andamento delle revisioni delle vendite è stato chiaramente in calo, il che sottolinea le aspettative ridimensionate degli analisti.

Negli ultimi quattro mesi, gli utili stimati dagli analisti sono stati rivisti al ribasso rispetto ai prossimi due anni.

Per l’anno passato, gli analisti hanno rivisto significativamente al ribasso le loro stime di profitto.

Analisi grafica e previsionale

Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 24 giugno a quota 8,215€ in ribasso del 2,43% rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame settimanale è in corso una proiezione rialzista che, però, non riesce a fare l’ultimo salto verso il I° obiettivo di prezzo in area 8,0356€. Anzi, le ultime settimane hanno visto le quotazioni appoggiarsi al supporto in area 8,0356€. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una decisa ripartenza rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. In caso contrario potremmo assistere a un’inversione di tendenza con un ritorno verso i minimi annuali in area 6€.

Approfondimento

